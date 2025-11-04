ΚΣΕΔ: Αεροδιακομιδή ασθενή από εμπορικό πλοίο - Διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Λευκωσίας

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί με αεροδιακομιδή, ασθενής που βρισκόταν σε εμπορικό πλοίο και έπλεε στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) αναφέρεται ότι «γύρω στις 09:45 της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, το Κέντρο ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ ΝΕΑΡΧΟΣ, με σκοπό την αεροδιακομιδή ασθενούς από εμπορικό πλοίο, το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Λάρνακας».

Για την εκτέλεση της ιατρικής αεροδιακομιδής «κινητοποιήθηκε ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, στο οποίο επέβαινε νοσηλευτής της ειδικής ομάδας αεροδιακομιδών της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων».

Ο ασθενής παραδόθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περαιτέρω νοσηλεία.