Αρχηγός Αστυνομίας: Ζήτησε σύμβουλο για τεχνολογικά θέματα από τον Κεραυνό

Ζήτησε σύμβουλο για τεχνολογικά θέματα από τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης.
Κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης του προϋπολογισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ο Αρχηγός της Αστυνομίας αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Σώμα με την τεχνολογική αναβάθμιση, σημειώνοντας πως έχει ήδη ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομικών Σύμβουλο για τα εν λόγω θέματα, ο οποίος απάντησε θετικά.
Πρόσθεσε ότι ο αρμόδιος Υπουργός τους παρέπεμψε να προχωρήσουν με αγορά υπηρεσιών, αφού το δημόσιο δεν διαθέτει αρμόδιους για τέτοια θέματα.
Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ