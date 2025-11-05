Με τη συμμετοχή 8 χωρών πραγματοποιήθηκε η άσκηση «Νέμεσις 2025»

Με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων από οκτώ χώρες, Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιταλία και Αίγυπτο, πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου η πολυεθνική άσκηση «NEMEΣΙΣ 2025», στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) αναφέρεται ότι «μέρος των σεναρίων της άσκησης παρακολούθησαν από τις εγκαταστάσεις του Κέντρου στη Λάρνακα, ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, μαζί με τους Πρέσβεις και τους Ακόλουθους Άμυνας των συμμετεχόντων χωρών».

Η άσκηση «εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας όλων των κρατικών υπηρεσιών, οι οποίες εμπλέκονται στην υλοποίηση του ενεργειακού προγράμματος της Δημοκρατίας, με σκοπό την τήρηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού έκτακτης ανάγκης σε πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων. Τον γενικό συντονισμό της σχεδίασης και εκτέλεσης της άσκησης είχε το ΚΣΕΔ, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, την Εθνική Φρουρά, την Αστυνομία Κύπρου και το Τμήμα Αλιείας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η άσκηση περιλάμβανε σενάρια αντιμετώπισης τρομοκρατικής ενέργειας σε πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων, νηοψίας σε ύποπτα πλοία, απεγκλωβισμού και αεροδιακομιδής τραυματιών, μαζικής διάσωσης συνεπεία εγκατάλειψης της πλατφόρμας, καθώς και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης».

Προστίθεται πως «για την αποτελεσματική διαχείριση των σεναρίων της άσκησης απαιτήθηκε η δοκιμαστική εφαρμογή τριών Ειδικών Εθνικών Σχεδίων (ΕΕΣ), τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Βασικό Εθνικό Σχέδιο Κρίσεων της Δημοκρατίας «Ζήνων». Συγκεκριμένα, ενεργοποιήθηκαν το ΕΕΣ «Ασπίδα» του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, που αφορά σε αντιμετώπιση τρομοκρατικής ενέργειας, το ΕΕΣ «Τεύκρος» του Υπουργείου Άμυνας, που αφορά σε μαζική διάσωση μετά από ναυτικό ατύχημα και το ΕΕΣ «Ορφέας» του Υπουργείου Γεωργίας, που αφορά σε αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης».

Στην άσκηση συμμετείχαν μέσα και προσωπικό από 8 χώρες, δύο ιδιωτικές εταιρείες και ένα ευρωπαϊκό Οργανισμό. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν μία φρεγάτα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, ένα ελικόπτερο τύπου Chinook (CH-47D) του Ελληνικού Στρατού, μία φρεγάτα του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού με το οργανικό της Ελικόπτερο και ένα αμερικανικό αεροσκάφος αεροναυτικής συνεργασίας.

Επιπλέον, από την Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχαν επτά πολεμικά πλοία της Διοίκησης Ναυτικού του ΓΕΕΦ, ένα ελικόπτερο της 460 ΜΕΔ, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) της 470 ΜΜΕΑ της Διοίκησης Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς, ένα ελικόπτερο της ΜΑΕΠ και τρία περιπολικά σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας. Επιπρόσθετα, το δεξαμενόπλοιο «Alexandria» της εταιρείας Petronav, που χρηματοδοτείται από την ΕMSA, ένα σκάφος της ιδιωτικής εταιρείας EDT Offshore καθώς και τρία σκάφη της ιδιωτικής εταιρείας VTS.

Εξάλλου «από πλευράς Ομάδων Ειδικών Επιχειρήσεων συμμετείχαν ο Ειδικός Αντιτρομοκρατικός Ουλαμός της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης της Αστυνομίας, η Αερομεταφερόμενη Ομάδα Αλεξιπτωτιστών της 31ης ΜΕΕΔ της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, το 747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού του Ελληνικού Στρατού, Ομάδες Υποβρύχιων Καταστροφέων της ΜΥΚ της Διοίκησης Ναυτικού του ΓΕΕΦ, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου και η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».

Ακόμα συμμετείχαν «εξειδικευμένοι νοσηλευτές της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, οι δύο Ναυαγοσωστικές Ομάδες των Αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, καθώς και η Ομάδα Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών».

Σημειώνεται ότι «κατά την άσκηση χρησιμοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις της Αεροπορικής Βάσης Ανδρέας Παπανδρέου και της Ναυτικής Βάσης Ευάγγελος Φλωράκης της Εθνικής Φρουράς».

ΚΥΠΕ