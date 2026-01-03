Aνέλαβαν καθήκοντα τα νέα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Μπαχρέιν, η Κολομβία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Λετονία και η Λιβερία ξεκίνησαν τη διετή τους θητεία ως μη μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ, αντικαθιστώντας την Αλγερία, τη Γουιάνα, τη Δημοκρατία της Κορέας, τη Σιέρα Λεόνε και τη Σλοβενία, των οποίων οι θητείες έληξαν τον περασμένο μήνα.

Τα πέντε αυτά κράτη πλαισιώνουν τα υπόλοιπα πέντε μη μόνιμα μέλη — τη Δανία, την Ελλάδα, το Πακιστάν, τον Παναμά και τη Σομαλία — τα οποία θα υπηρετήσουν έως το τέλος του έτους, μαζί με τις πέντε χώρες που έχουν μόνιμη παρουσία στο Συμβούλιο: την Κίνα, τη Γαλλία, τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ελλάδα απηύθυνε θερμά συγχαρητήρια στα νέα εισερχόμενα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους για τη διετία 2026–2027.

Σε δήλωση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον ΟΗΕ υπογραμμίζεται ότι η Αθήνα προσβλέπει σε στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τα νέα μέλη καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

“Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, με στόχο την επίτευξη των σκοπών του κύριου οργάνου του Οργανισμού μας, για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας”, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ