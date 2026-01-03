Χαλάστρα σε κοντραμπάντο ναρκωτικών στη Λευκωσία – Χειροπέδες σε 25χρονο

Συνελήφθη χθες το απόγευμα και τέθηκε υπό κράτηση 25χρονος κάτοικος Λευκωσίας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής ναρκωτικών, παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, μαχαιροφορία, παρεμπόδισης έρευνας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5 χθες το απόγευμα, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ μετέβησαν σε συγκεκριμένη περιοχή στη Λευκωσία, όπου φαίνεται ότι θα γινόταν αγοραπωλησία ναρκωτικών.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών στο σημείο, δύο πρόσωπα τα οποία βρίσκονταν πεζά, θεάθηκαν να τρέχουν για να απομακρυνθούν από το σημείο ενώ, ένα αυτοκίνητο που επίσης βρισκόταν στο σημείο, ανέπτυξε ταχύτητα και εγκατέλειψε τη σκηνή.

Τα μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν τον 25χρονο ο οποίος τη δεδομένη στιγμή φέρεται να προσπαθούσε να κρύψει τσαντάκι μέσης που είχε στην κατοχή του.

Ακολούθησε έρευνα τόσο στο τσαντάκι του όσο και σωματική όπου εντοπίστηκαν 15 σακουλάκια τα οποία περιείχαν κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 70 γραμμαρίων περίπου, δύο σακουλάκια τα οποία περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 7 περίπου γραμμαρίων, ένα πτυσσόμενο μαχαίρι που καταλήγει σε μυτερή άκρη, δύο κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό €420.

Ο 25χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα ενώ στη συνέχεια διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του όπου εντοπίστηκε άλλο χρηματικό ποσό ύψους €958.

Όλα τα πιο πάνω ανευρεθέντα παραλήφθηκαν ως τεκμήρια ενώ ο συλληφθείς τέθηκε υπό κράτηση και σήμερα το πρωί αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία προσωποκράτησης του.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ