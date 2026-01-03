Live: Ο Μαδούρο «σύρθηκε από την κρεβατοκάμαρα» κατά τη σύλληψή του – Έσπασαν ατσάλινες πόρτες λέει ο Τραμπ

Τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και της γυναίκας του, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας ότι έχει διατάξει «μεγάλης κλίμακας επίθεση» κατά της Βενεζουέλας.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου και μεταφέρθηκαν εκτός Βενεζουέλας από μέλη της Delta Force, της κορυφαίας μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CBS News.

Ο Τραμπ, ο οποίος πέρασε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στο Παλμ Μπιτς, στο ιδιωτικό του θέρετρο Mar-a-Lago, είπε ότι παρακολούθησε τον αμερικανικό στρατό να συλλαμβάνει τον Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένης της διάρρηξης των ατσάλινων πορτών.

«Λοιπόν, το παρακολουθήσαμε από ένα δωμάτιο. Είχαμε ένα δωμάτιο και το παρακολουθήσαμε, παρακολουθήσαμε κάθε πτυχή του. Ήμασταν περιτριγυρισμένοι από πολλούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων στρατηγών, και γνώριζαν όλα όσα συνέβαιναν. Και ήταν πολύ περίπλοκο, εξαιρετικά περίπλοκο», είπε ο Τραμπ.

«Πραγματικά, απλά έσπασαν και μπήκαν σε μέρη που δεν ήταν δυνατόν να μπουν, έσπασαν ατσάλινες πόρτες που είχαν τοποθετηθεί εκεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο, και τους έβγαλαν έξω σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», συνέχισε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν στη διάθεσή τους «τεράστιο αριθμό» αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων ελικοπτέρων και μαχητικών αεροσκαφών.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ Μάικ Λι δήλωσε το Σάββατο ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο του είπε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο που συνελήφθη από τις αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να δικαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους επιχείρηση στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο. «(Ο Ρούμπιο) δεν αναμένει καμία περαιτέρω δράση στη Βενεζουέλα τώρα που ο Μαδούρο βρίσκεται υπό κράτηση στις ΗΠΑ», έγραψε ο Λι στο X μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον κορυφαίο διπλωμάτη της Ουάσινγκτον.

Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Καράκας

Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούσθηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Κύπρου) στο Καράκας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Ρόιτερς ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

Κρότοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Κύπρου).

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δείχνουν στρατιωτικά ελικόπτερα να πετούν πάνω από το Καράκας.

