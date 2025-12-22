Τρίγωνα κάλαντα φορολογικά και μεταρρυθμιστικά

Μπαίνουμε στην εβδομάδα των γιορτών οπότε οι πολύ τεχνικές αναλύσεις δεν ενδείκνυνται. Τα νοικοκυριά ετοιμάζονται για το γιορτινό τραπέζι, η κατανάλωση ανεβαίνει ενώ κουραμπιέδες και μελομακάρονα έχουν την τιμητική τους.

Μετά την αφαίρεση που θα δικαιούνται οι φορολογούμενοι σε σχέση με την οικογενειακή τους σύνθεση και τους τόκους στα δάνεια πρώτης κατοικίας υπήρξαν σκέψεις για φοροαφαιρέσεις σε σχέση με την «επένδυση» σε φουκούδες και αγορές κρέατος, όμως το δημοσιονομικό κόστος κρίθηκε ασύμμετρο.

Το μοντέλο και ο πολλαπλασιαστής που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του αντίκτυπου της φορολογικής μεταρρύθμισης, έχει λάβει υπόψη τον επιπλέον ΦΠΑ που θα λαμβάνεται από τις αγορές κρέατος Χριστούγεννα και Πάσχα, εφόσον οι πολίτες με τις φορολογικές ελαφρύνσεις θα έχουν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα.

Την ίδια στιγμή Κύπριοι επιχειρηματίες εξετάζουν το ενδεχόμενο εισαγωγής μοτέρ φουκούδων από τις ΗΠΑ ώστε να βοηθήσουν το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπάθειες τροφοδότησης των φουκούδων μέσω GSI έχουν αποβεί άκαρπες φέτος, όμως υπάρχει ενίσχυση των πωλήσεων που αφορούν μοτοράκια που λειτουργούν με WiFi (φυσικά απαιτείται προσοχή μήπως υπάρχουν παρεμβολές σήματος και καταλήξει η σούβλα καμένη). Σε κάθε περίπτωση είναι καλό να υπάρχει και διαθέσιμη μανέλα.

Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο η Ευρώπη μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα να χρησιμοποιεί αμερικανικό αέριο που εισήχθη από τη Ρωσία ως μέρος του επενδυτικού ταμείου που προτείνεται στις συνομιλίες. Ως μπόνους θα διατίθεται πετρέλαιο από το ταμείο για το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, για τα ευρωπαϊκά του δρομολόγια.

Ο Άγιος Βασίλης ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι, καθώς οι πληροφορίες ότι έχει κάνει αίτηση για χρηματοδότηση μέσω των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων φαίνεται να είναι αναληθείς. Πάντως αισθάνεται λίγο πιο άνετος φέτος με τη μείωση των επιτοκίων και τη βελτίωση στις διεθνείς μεταφορές, ενώ απώλειες φαίνεται να καταγράφει στο χαρτοφυλάκιο κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιεί για συγκεκριμένες αγορές.

Η Κύπρος σε μια κίνηση καλής θέλησης και εφόσον αναπτύσσει αμυντική βιομηχανία έχει προσφέρει δύο drones για να συνοδεύουν το έλκηθρο, με τον Άγιο Βασίλη να κάνει αίτηση στο πρόγραμμα SAFE απλά για σκοπούς προστασίας. Όπως ήταν αναμενόμενο η κυβέρνηση της χώρας μας πέραν των drones κατέθεσε προτάσεις έξι σημείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Άγιου Βασίλη, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τον ρυθμιστικό της ρόλο. Σκοπός είναι να φτάσει σε όλα τα παιδιά του κόσμου.

Ο ΠΣΕΞ (Παγκόσμιος Σύνδεσμος Ενωμένων Ξωτικών) σε εγκύκλιο προς τα μέλη του τα προτρέπει να εργάζονται με περισσότερη όρεξη τώρα που εξασφάλισαν ΑΤΑ στο 100% ενώ την ίδια στιγμή προσπάθειες γίνονται και για τον κατώτατο μισθό. Επιπλέον, προτρέπει τα μέλη του να μην ξεγελιούνται από την κόκκινη στολή του Άγιου Βασίλη εφόσον υπάρχει ο κίνδυνος να είναι ο Ρουσουνίδης του ΚΕΒΕ μεταμφιεσμένος.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν σκέψεις μεταφοράς μέρους των εργασιών του Άγιου Βασίλη στην Κύπρο ώστε να εκμεταλλευτεί το διάταγμα για τις συλλογικές κατοικίες και το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, όμως ακόμη υπάρχουν ζητήματα που θα πρέπει να διευθετηθούν όπως να μην του κρούσουν κατά λάθος το έλκηθρο και το υψηλό κόστος ενέργειας.

Η εξεύρεση επενδυτή για τις εγκαταστάσεις φαίνεται προς το παρόν δύσκολη. Πριν κάποια χρόνια ήταν πάντοτε ένας επενδυτής από τη Ρωσία, την Κίνα και άλλες σχετικές χώρες. Πλέον έχουμε και από το Ισραήλ, την Ευρώπη, τις αραβικές χώρες όπως τα ΗΑΕ και κάποτε τη Βραζιλία.

Στη λίστα με τα δώρα που έχουν ζητηθεί από τον Άγιο Βασίλη δεν συμπεριλαμβάνονται το χαμηλό δημόσιο χρέος, τα πλεονάσματα και ρυθμοί ανάπτυξης (φαίνεται ότι τα γράμματα από το ΥΠΟΙΚ δεν έχουν παραληφθεί από τον Άγιο Βασίλη). Ο Σύνδεσμος Υπεραγορών διέψευσε πληροφορίες που θέλουν τα μέλη του να προωθούν τέτοια προϊόντα. Γενικότερα οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα επηρεάζοντας την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο ΠΣΕΞ από την άλλη εκφράζει την ετοιμότητά του να στηρίξει τα μεγαλειώδη προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας για να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή σε αγγουράκια και ντομάτες, και γενικότερα ο πρωτογενής τομέας. Την ίδια στιγμή λόγω της σημαντικής εμπειρίας που έχουν τα μέλη του γίνονται σκέψεις για την κατασκευή πυροσβεστικών έλκηθρων, όμως υπάρχει προβληματισμός αν θα είναι καλύτερα να είναι αρμόδιος συντονιστής ο Άγιος Βασίλης.

Όπως είναι φυσικό στα γιορτινά τραπέζια θα υπάρξουν και πολλές συζητήσεις για τις βουλευτικές εκλογές του 2026. Σούβλες, ποτά, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, πάρτι θα παρελάσουν από τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης. Διότι αν δεν κάνεις ΤikΤok την ώρα που γυρίζει η σούβλα και ακούγεται Σφακιανάκης δεν λογίζονται γιορτές. Μέσα από αυτά οι υποψήφιοι θα περάσουν τα δικά τους μηνύματα για την ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα και την προτεινόμενη μεταρρύθμιση για το συνταξιοδοτικό.

Πέραν όμως των πιο πάνω, οι γιορτές είναι μια περίοδος αυτοκριτικής, για τα όσα έγιναν, επιτυχίες, λάθη και παραλείψεις. Η καθημερινότητα δεν μας αφήνει να δούμε και να εκτιμήσουμε αυτά που πραγματικά αξίζουν. Την οικογένεια, την υγεία και τις μικρές χαρές της ζωής, τα πλέον σημαντικά. Πάνω από όλα πρέπει να είναι ο άνθρωπος, οπότε ας σκεφτούμε ποιοι είναι οι λιγότερο τυχεροί. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε.

Ο Γάλλος στοχαστής Μοντεσκιέ δήλωσε: «Για να κάνεις μεγάλα πράγματα, δεν είναι ανάγκη να είσαι μεγαλοφυΐα. Δεν είναι ανάγκη να είσαι πάνω από τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να είσαι μαζί τους».