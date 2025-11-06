Κατώτερου Θεού τα παιδιά τριών εγκλωβισμένων μητέρων; Το κράτος τις έχει στην αναμονή... (ηχητικό)

Με κρατική αδιαφορία αντιμετωπίζονται τα αιτήματα τριών μητέρων εγκλωβισμένων που διαμένουν στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο, παρά τις συνεχείς προσπάθειές τους για αποκατάσταση των επιδομάτων που δικαιούνται τα παιδιά τους. Όπως κατήγγειλε στον Πολίτη 107.6 & 97.6 η Έλλη Γιωργαλλή, μία από τις τρεις μητέρες, οι αρμόδιες υπηρεσίες τους παραχωρούν κατά καιρούς επίδομα «κατά χάριν» αντί να αποκαταστήσουν οριστικά το ζήτημα και να επανεγγράψουν τα παιδιά στον κατάλογο των εγκλωβισμένων.

Η κα Γιωργαλλή εξήγησε ότι τα επιδόματα για τα παιδιά τους ανεστάλησαν με το αιτιολογικό ότι ο βιολογικός πατέρας τους είναι Τούρκος έποικος (για το κράτος είναι «αλλοδαπός»), παραβλέποντας το γεγονός ότι η ίδια είναι Κύπρια πολίτης. Όπως είπε, για το πρώτο της παιδί την είχαν συμβουλεύσει να το δηλώσει ως «αγνώστου πατρός» προκειμένου να αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα και να λαμβάνει τα δικαιώματά του ως εγκλωβισμένο, ωστόσο το επόμενο παιδί της δεν έχει καν κυπριακή υπηκοότητα ακριβώς επειδή ο πατέρας του είναι Τούρκος έποικος.

Πέρσι, στη γιορτή των εγκλωβισμένων παιδιών, η Έλλη Γιωργαλλή είχε απευθυνθεί προσωπικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος τότε είχε δώσει εντολή να επιλυθεί το ζήτημα και πράγματι το επίδομα καταβλήθηκε.

Αυξήθηκε το επίδομα και ούτε αυτό πήραν

Σημειώνεται ότι, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου περί τα τέλη Φεβρουαρίου 2025, αυξήθηκε το επίδομα για τα εξαρτώμενα τέκνα, αλλά, όπως αναφέρει η κα Γιωργαλλή, παρότι η αύξηση ισχύει από τον Φεβρουάριο, ούτε αυτή ούτε τα παιδιά της έχουν λάβει μέχρι σήμερα είτε το επίδομα είτε τη σχετική αναπροσαρμογή.

Αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζουν ακόμη δύο γυναίκες, επίσης εγκλωβισμένες, των οποίων τα παιδιά έχουν πατέρα Τούρκο έποικο. Οι τρεις μητέρες ζητούν πλέον επίσημη, ξεκάθαρη απάντηση από το κράτος, υπογραμμίζοντας ότι η στέρηση των επιδομάτων δεν τιμωρεί τις ίδιες, αλλά τα παιδιά τους, τα οποία το κράτος τα έχει, εδώ και χρόνια, στην λίστα για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας...

«Απαράδεκτο» λέει η Ατταλίδου

Σε σχόλιό της, η βουλεύτρια του Volt, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, χαρακτήρισε την κατάσταση απαράδεκτη, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για παιδιά που γεννιούνται από Κύπριες μητέρες, ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο πατέρας».

«Αυτό το περιστατικό, δείχνει, για ακόμη μία φορά, πως δεν μπορεί να συνεχίζει να μένει άλυτο το Κυπριακό» κατέληξε η κα Ατταλίδου.

