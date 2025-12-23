Χριστουγεννιάτικο Media Brunch στη Lidl Food Academy

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε μία ζεστή, γιορτινή συνάντηση, η Lidl Κύπρου φιλοξένησε  - όπως κάθε χρόνο - φίλους και συνεργάτες από τον χώρο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην διαχρονική και διάφανη συνεργασία, η Lidl Κύπρου υποδέχθηκε και φέτος εκπρόσωπους των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας σε ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο brunch στη Lidl Food Academy, στο κέντρο της Λευκωσίας. Μέσα σε ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα, οι καλεσμένοι απόλαυσαν ένα πλούσιο πρωινό, συζήτησαν με στελέχη της εταιρείας και αντάλλαξαν ευχές με συνεργάτες και συναδέλφους ενόψει της νέας χρονιάς.

Το γιορτινό μενού επιμελήθηκε η ομάδα των σεφ της Lidl Food Academy, αξιοποιώντας εκλεκτά προϊόντα Lidl. Με αλμυρές και γλυκές επιλογές, ζεστά ροφήματα και δημιουργικές γευστικές προτάσεις, η Lidl Κύπρου προσέφερε στους προσκεκλημένους μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία.

Την ατμόσφαιρα συμπλήρωσαν μουσικές επιλογές με χριστουγεννιάτικες νότες, προσεγμένη διακόσμηση και μικρές εκπλήξεις, δημιουργώντας το ιδανικό γιορτινό σκηνικό για συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων και σύσφιξη των σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, το χριστουγεννιάτικο brunch λειτούργησε ως μια ακόμη ευκαιρία ουσιαστικής δικτύωσης και αναγνώρισης της σημαντικής συμβολής των Μ.Μ.Ε. στην ανάδειξη του έργου και των δράσεων της Lidl Κύπρου.

Η εορταστική αυτή συνάντηση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες εταιρικής επικοινωνίας της Lidl Κύπρου, που στόχο έχουν να διατηρήσουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης και να ευχαριστήσουν τους εκπροσώπους των Μέσων για τη διαχρονική τους στήριξη. Η εταιρεία, από την έναρξη της δραστηριότητάς της στην Κύπρο, συμμετέχει ενεργά σε ανοιχτό διάλογο με όλους τους εκπροσώπους των Μέσων, αναγνωρίζοντας την άριστη συνεργασία και τη διαχρονική τους στήριξη εδώ και 15 χρόνια

