€85 εξώδικο αν τινάξεις το χαλί σου στο δρόμο ή τρέξεις με… το άλογό σου!

Όποιος κινείται με υπερβολική ταχύτητα ή επικίνδυνα στον δρόμο με το άλογό του τιμωρείται με εξώδικο πρόστιμο ύψους €85! Ομοίως και στην περίπτωση που κάποιος έχει τη φαεινή ιδέα να τοποθετήσει σχοινί κατά μήκος του δρόμου και να απλώσει τα ρούχα του για να στεγνώσουν. Με εξώδικο πρόστιμο €85 τιμωρείται και όποιος διανοηθεί να τινάξει ή να ξεσκονίσει τα χαλιά του ή άλλα συναφή αντικείμενα σε δρόμο από οποιοδήποτε μέρος της οικί...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!