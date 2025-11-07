Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

€85 εξώδικο αν τινάξεις το χαλί σου στο δρόμο ή τρέξεις με… το άλογό σου!

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Με εξώδικο πρόστιμο €85 τιμωρούνται και όσοι απλώνουν τα ρούχα τους για στέγνωμα στο δρόμο. Εξώδικα πρόστιμα για γέλια στον περί Δήμων νόμο. Κατατέθηκε νομοσχέδιο στη Βουλή

Όποιος κινείται με υπερβολική ταχύτητα ή επικίνδυνα στον δρόμο με το άλογό του τιμωρείται με εξώδικο πρόστιμο ύψους €85! Ομοίως και στην περίπτωση που κάποιος έχει τη φαεινή ιδέα να τοποθετήσει σχοινί κατά μήκος του δρόμου και να απλώσει τα ρούχα του για να στεγνώσουν. Με εξώδικο πρόστιμο €85 τιμωρείται και όποιος διανοηθεί να τινάξει ή να ξεσκονίσει τα χαλιά του ή άλλα συναφή αντικείμενα σε δρόμο από οποιοδήποτε μέρος της οικί...

