Υπό κράτηση 26χρονος για υπόθεση παράνομης κατοχής χιλιάδων καπνικών προϊόντων

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης για επτά μέρες εναντίον άνδρα ηλικίας 26 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κατοχής χιλιάδων κουτιών με αδασμοφορολόγητα καπνικά προϊόντα που εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητο του στην περιοχή της Πύλας.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων αναφέρεται ότι την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας Ειδικών Καθηκόντων Πύλας ενημέρωσαν λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, ότι σε έρευνα που διενήργησαν στην περιοχή Πύλας, σε όχημα ενοικίασης που οδηγούσε 26χρονος, εντόπισαν μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα «εντοπίστηκαν 3950 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα».

Οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, προστίθεται, μετέβησαν στον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης και αφού καταμέτρησαν την πιο πάνω ποσότητα προχώρησαν στη κατάσχεση τους όπως και του οχήματος που χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά τους.

Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για επτά μέρες».

«Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις για την ανευρεθείσα ποσότητα των καπνικών προϊόντων ξεπερνούν τις 240 χιλιάδες ευρώ», αναφέρεται.

Η υπόθεση θα τύχει περαιτέρω διερεύνησης από το Τελωνείο Λάρνακας.

Πηγή: ΚΥΠΕ