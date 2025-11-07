Ισραηλινός πιάστηκε με 790 χιλιάδες τσιγάρα στην Πύλα

Χιλιάδες κούτες αδασμοαφορολόγητων καπνικών προϊόντων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων σε αυτοκίνητο, στην περιοχή της Πύλας.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων αναφέρεται ότι την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας Ειδικών Καθηκόντων Πύλας ενημέρωσαν λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, ότι σε έρευνα που διενήργησαν στην περιοχή Πύλας, σε όχημα ενοικίασης που οδηγούσε 26χρονος, εντόπισαν μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα «εντοπίστηκαν 3950 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα».

Οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων «μετέβησαν στον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης και αφού καταμέτρησαν την πιο πάνω ποσότητα προχώρησαν στη κατάσχεση τους όπως και του οχήματος που χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά τους. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησης του».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις για την ανευρεθείσα ποσότητα των καπνικών προϊόντων ξεπερνούν τις 240 χιλιάδες ευρώ».

Η υπόθεση θα τύχει περαιτέρω διερεύνησης από το Τελωνείο Λάρνακας.