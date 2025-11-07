Ζωντανή παρουσία η μνήμη του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β' είπε ο Κύπρου Γεώργιος

Η μνήμη του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β' δεν είναι μνήμη παρελθόντος, είναι παρουσία ζωντανή, είπε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος αφού τέλεσε το 3ο μνημόσυνο του τέως Αρχιεπισκόπου την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι ο Κύπρου Χρυσόστομος Β' «είναι η φωνή που μας καλεί να συνεχίσουμε το έργο της πίστεως, της ενότητας, της αλήθειας και της αγάπης προς την Πατρίδα».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής, το μνημόσυνο τελέσθηκε στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα και κατά την τέλεση του, ο Αρχιεπίσκοπος πλαισιωνόταν από τους Μητροπολίτες Κρήνης Κύριλλο, Ζιμπάμπουε Σεραφείμ, Βόστρων Τιμόθεο, τους Επισκόπους Καρπασίας Χριστοφόρο, Νεαπόλεως Πορφύριο, Μεσαορίας Γρηγόριο, καθώς και τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτη Ιωάννη και του Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου Αρχιμανδρίτη Γεώργιο, στην παρουσία του ιερού κλήρου και πιστών που προσήλθαν να τιμήσουν τη μνήμη του τέως Αρχιεπισκόπου.

Ο Κύπρου Γεώργιος, ο οποίος, όπως αναφέρεται, υπήρξε από τους στενότερους συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β', εξήρε το μεγαλείο της προσωπικότητας του προκατόχου σημειώνοντας την προσφορά και το έργο του στην Εκκλησία της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, από την πλειάδα των έργων του, επεσήμανε τα σπουδαιότερα τρία, που θα μείνουν στην Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, τονίζοντας τη διεύρυνση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου, που για οκτώ αιώνες από τότε που κατάργησαν την Σύνοδο οι Λατίνοι δεν υπήρχε Σύνοδος Αυτοκεφάλου Εκκλησίας. Από τότε δεν το τόλμησε κανένας όμως ο Χρυσόστομος ο Β' τόλμησε και «έτσι μπορούμε, σήμερα, να διοικούμε τα του οίκου μας και δεν χρειαζόμαστε σύγκληση Συνόδου με τη συμμετοχή αρχιερέων άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών».

Αναφέρθηκε επίσης στη Θεολογική Σχολή και τον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα, τον οποίο, όπως είπε εστερείτο η Αρχιεπισκοπική περιφέρεια και γενικά η Εκκλησία της Κύπρου.

