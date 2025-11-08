Βασικό «όπλο» το dna στην υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους

Τρεις βδομάδες έχουν συμπληρωθεί από τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στις 17 Οκτωβρίου, κοντά στην οικία του στη Λεμεσό. Από τότε μέχρι σήμερα οι έρευνες της Αστυνομίας για εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας αλλά και γενικότερα όσων εμπλέκονται συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να «κλειδώσει» η εξιχνίαση και να μπορεί να «σταθεί» η υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου για να λογοδοτήσουν οι δράστες. Αυτή τη στιγμή έξι πρόσωπα είναι υπό κράτηση, εκ των οποίων οι τέσσερις στην Κύπρο και οι άλλοι δύο στη Θεσσαλονίκη. Σχετικά με τους δύο 28χρονους που είναι στη Θεσσαλονίκη, έχουν περάσει οκτώ μέρες από τη σύλληψή τους από τις ελλαδικές Αρχές και θα πρέπει να έρθουν στην Κύπρο για να περάσουν τις εδώ διαδικασίες και κυρίως για να ανακριθούν.

Έδωσε dna o 31χρονος{MESOTITLOS}

Στο δικαστήριο έφτασε η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Λεμεσού προκειμένου να καταφέρει να λάβει δείγμα dna από τον 31χρονο Γεωργιανό που βρίσκεται υπό κράτηση. Ο 31χρονος αρχικά είχε αρνηθεί να δώσει δείγμα στην Αστυνομία αλλά, μετά την εξασφάλιση του δικαστικού διατάγματος από τις ανακριτικές Αρχές, αποδέχθηκε και έδωσε dna προκειμένου να γίνει σύγκριση και ταυτοποίηση με διάφορα τεκμήρια που έχουν συλλεχθεί τόσο από τις σκηνές των εγκλημάτων όσο και από άλλες έρευνες της Αστυνομίας σε διάφορα σημεία και κυρίως σε διάφορα οχήματα.

Το εν λόγω πρόσωπο είχε συλληφθεί αρχικά για συνέργεια μετά τη δολοφονία, αφού ήταν αυτός που βοήθησε τον έναν εκ των δύο 28χρονων να διαφύγουν προς τη Θεσσαλονίκη μέσω αρχικά κατεχομένων και μετά στην Τουρκία. Αργότερα, επανασυνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση καθώς εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι είναι το πρόσωπο που διευθέτησε να γίνουν πλαστές πινακίδες για ένα από τα οχήματα που είναι στο «κάδρο» για τη δολοφονία. Ο «Π», σε προηγούμενο δημοσίευμα, ανέφερε ότι η Αστυνομία θεωρεί τον 31χρονο ως τον εκτελεστή του Δημοσθένους, γεγονός που θα διαφανεί με απόλυτη σιγουριά από τις περαιτέρω εξετάσεις.

Με την κάθοδο των δύο στην Κύπρο θα ληφθεί και από αυτούς δείγμα dna, κάτι που αναμένεται εξαιρετικά καθοριστικό και που ίσως «κλειδώσει» και τον ρόλο τους.

{MESOTITLOS}Ξανά και ο κατάδικος

Την ανανέωση της κράτησης του 30χρονου κατάδικου των Κεντρικών Φυλακών για ακόμα έξι μέρες αποφάσισε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Με τη νέα ανανέωση, η κράτηση και των τεσσάρων υπόπτων ολοκληρώνεται την ερχόμενη Πέμπτη.

Ως προς την εμπλοκή του 30χρονου κατάδικου η Αστυνομία θεωρεί ότι είναι το πρόσωπο που έδωσε οδηγίες μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές για να αγοραστεί η μοτοσυκλέτα. Σύμφωνα με την αίτηση προσωποκράτησης, ο 30χρονος έφερε σε επαφή ένα πρόσωπο με άλλον ύποπτο που τελεί υπό κράτηση για να μεταφέρει μία μοτοσυκλέτα έναντι αμοιβής 200 ευρώ. Η μοτοσυκλέτα έπρεπε να μεταφερθεί στη Λάρνακα, σύμφωνα με τις οδηγίες από τις Κεντρικές. Η ίδια μαρτυρία αναφέρει ότι ο 30χρονος ύποπτος από τη Λευκωσία είχε επικοινωνία με το πρόσωπο που θα λάμβανε την αμοιβή για να μεταφέρει τη μοτοσυκλέτα, όπου εκεί του ανέφερε να μην προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια καθώς δεν ήταν για καλό σκοπό. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο 30χρονος από τη Λευκωσία από τότε δεν ασχολήθηκε ξανά με το θέμα, ωστόσο δέχθηκε τηλεφωνήματα από σταθερό τηλέφωνο των Κεντρικών Φυλακών και του έλεγαν ότι τον ψάχνει ο 30χρονος κατάδικος αλλά δεν είχε νέα επαφή με κανέναν από τους δύο.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της Αστυνομίας για ανανέωση της κράτησης του υπόπτου, ενώ σημειώνεται ότι ο δικηγόρος του δεν έφερε ένσταση.