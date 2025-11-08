Λάρνακα: Νέα στέγη για άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση - Παλιά οικία κληροδοτήθηκε στον Ερυθρό Σταυρό και ανακαινίστηκε

Το νέο κτήριο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού στη Λάρνακα εγκαινιάστηκε την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, από τον υπουργό Υγείας Μιχάλη Δαμιανό, στην παρουσία τοπικών φορέων και συνεργαζόμενων οργανισμών. Το κτήριο, που είναι κληροδότημα της Ιωάννας Αργυρού Πιερίδη, βρίσκεται στην οδό Μελάθρου Ευγηρίας, στην ενορία Σωτήρος, και αποτελούσε την οικία του ζεύγους Αργυρού και Ιωάννας Πιερίδη, οι οποίοι με τη σειρά τους το κληροδότησαν στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό προς όφελος του Θεραπευτικού Κέντρου Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη».

Η ανακαίνιση του κτηρίου, το οποίο έχει ηλικία πέραν του μισού αιώνα, έγινε με δαπάνη που ξεπέρασε τις 232 χιλιάδες ευρώ. Οι χορηγίες και δωρεές για το έργο έφτασαν τις 87 χιλιάδες.

Στο ανακαινισμένο κτήριο θα στεγάζεται πλέον ο Σύνδεσμος Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, για στήριξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν κινητικές ή άλλες αναπηρίες. Τα έσοδα θα διατίθενται για κάλυψη των αναγκών του Θεραπευτικού Κέντρου Παιδιών, σύμφωνα με την επιθυμία της δωρήτριας, αείμνηστης Ιωάννας Αργυρού Πιερίδη.

Το Θεραπευτικό Κέντρο «Στέλλα Σουλιώτη» προσφέρει εξειδικευμένες θεραπείες σε παιδιά από βρεφικής ηλικίας και σε νέους μέχρι 22 ετών που αντιμετωπίζουν κινητικά και αναπτυξιακά προβλήματα.

Τελώντας τα εγκαίνια, ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, ανέφερε ότι το υπουργείο του αναγνωρίζει και στηρίζει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην πολυεπίπεδη και αγαστή συνεργασία με φορείς οργανωμένων συνόλων, συνδέσμων και άλλων κοινωφελών ιδρυμάτων και οργανώσεων, όπως είναι ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός και ο Σύνδεσμος Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση. Τόνισε, δε, ότι η συνεργασία αυτή προβάλλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, πως η υγεία αποτελεί δικαίωμα για όλους τους ασθενείς, δικαίωμα που πηγάζει και εδραιώνεται μέσα από τις συλλογικές προσπάθειες μεταξύ κράτους, κοινωνίας και εθελοντικών οργανώσεων. Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, Φωτεινή Παπαδοπούλου, στην ομιλία της είπε ότι το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο είναι γεμάτο μνήμες, μετατρέπεται σ’ έναν ζωντανό πυρήνα στήριξης, όπου άνθρωποι με προβλήματα υγείας μπορούν να βρουν βοήθεια και ελπίδα.

Εξάλλου, η πρόεδρος του Συνδέσμου Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας, Μαρία Παναγή, στον χαιρετισμό της τόνισε την αξία της συνεργασίας με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, λέγοντας ότι η στήριξη και η εμπιστοσύνη του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού προς τον Σύνδεσμο Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση αποτελεί το έναυσμα για ενίσχυση των δράσεων και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Ανέφερε, ακόμα, ότι ο καινούργιος χώρος αποτελεί ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον, όπου θα προσφέρεται πρακτική βοήθεια και ψυχολογική στήριξη σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, παρέχοντας υπηρεσίες όπως φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία.