Περαστικοί βρήκαν νεκρό άνδρα σε βράχια κοντά στο λιμανάκι της Αγίας Νάπας

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις και αποκλεισμό της σκηνής - Οι έρευνες συνεχίζονται.

Περαστικοί βρήκαν νεκρό άνδρα σε βράχια κοντά στο λιμανάκι της Αγίας Νάπας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, γύρω στις 9 το πρωί, σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, λήφθηκε πληροφορία για νεκρό άνδρα στην περιοχή κοντά στο λιμανάκι της Αγίας Νάπας.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις και αποκλεισμό της σκηνής.

Αναμένεται η σορός να παραληφθεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου θα διενεργηθούν οι απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις για να διακριβωθούν τα αίτια θανάτου.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

