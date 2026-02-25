Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Την προσοχή των οδηγών εφιστά η Αστυνομία με ανακοίνωσή της, αναφέροντας ότι σημειώθηκε συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού λόγω βροχόπτωσης, λίγο πριν τις 8.00 μμ την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι παρατηρείται ροή και συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού στην περιοχή μεταξύ Κοφίνου και Λεμεσού, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι ολισθηρό.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Διαβάστε περισσότερα