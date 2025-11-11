Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χειροπέδες σε 46χρονο: Μαρτυρία τον εμπλέκει σε 6 διαρρήξεις και κλοπές στην επαρχία Αμμοχώστου

Σύμφωνα με την Αστυνομία, διαπράχθηκαν μεταξύ των μηνών Ιουλίου και Νοεμβρίου 2025.

Συνελήφθη σήμερα, Τρίτη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, άντρας ηλικίας 46 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής χρηματικού ποσού από οικία, αδίκημα που διαπράχθηκε στις 10/11/2025 στην επαρχία Αμμοχώστου. Συνολικά, υπάρχει μαρτυρία για 6 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών εναντίον του συλληφθέντα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της διερεύνησης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του συλληφθέντα για άλλες 5 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν μεταξύ των μηνών Ιουλίου και Νοεμβρίου 2025 στην επαρχία Αμμοχώστου.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

