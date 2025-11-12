ΕΔΩ ΛΕΜΕΣΟΣ: Άρχισε η κατάθεση συμμετοχών για το Λεμεσιανό Καρναβάλι 2026

Με τον γνώριμο παλμό και τη χαρακτηριστική ενέργεια των Λεμεσιανών καρναβαλιστών άνοιξε το πρωί της Τετάρτης η διαδικασία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής για τη μεγάλη παρέλαση του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026.

Από τις πρώτες κιόλας ώρες, δεκάδες ομάδες, πληρώματα και μεμονωμένοι συμμετέχοντες σχημάτισαν ουρές έξω από τα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού, στην οδό Αγίου Ανδρέου. Κάποιοι, μάλιστα, είχαν κατασκηνώσει από την προηγούμενη μέρα, θέλοντας να εξασφαλίσουν τη θέση τους στη φετινή μεγάλη γιορτή της πόλης.

«Το DNA της Λεμεσού»

Την επίσημη έναρξη της διαδικασίας χαιρέτισε ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά όλους τους καρναβαλιστές για τη συνέπεια και την αγάπη τους για τον θεσμό.

«Θέλω να σας συγχαίρω για το πάθος σας και την αγάπη σας για το Λεμεσιανό Καρναβάλι, το DNA της Λεμεσού», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «χωρίς εσάς, το Καρναβάλι δεν θα είχε εκείνον τον παλμό και τον ενθουσιασμό που το κάνει μοναδικό».

Ο κ. Αρμεύτης σημείωσε ακόμη πως στόχος είναι ένα Καρναβάλι με ασφάλεια, αισθητική και καλή οργάνωση, αντάξιο της πόλης και της μακράς της παράδοσης. «Από καρδιάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή, την υπομονή και τη δημιουργικότητά σας. Μαζί μπορούμε και φέτος να δημιουργήσουμε κάτι εξαιρετικό», ανέφερε.

Οργάνωση, συνέπεια και καθαριότητα

Εκ μέρους των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου, η λειτουργός Σκεύη Αντωνιάδου ευχαρίστησε όλους για τη συνεργασία και τη συνέπειά τους, δίνοντας παράλληλα τις γενικές κατευθύνσεις για τη φετινή διοργάνωση. Τόνισε τη σημασία της ορθής συμπλήρωσης των δηλώσεων, της τήρησης των προθεσμιών και της ευθύνης όλων για την καθαριότητα και την εικόνα της πόλης μετά την παρέλαση. «Η Λεμεσός αξίζει ένα Καρναβάλι όμορφο, οργανωμένο και καθαρό. Με σεβασμό στην προσπάθεια όλων, μπορούμε να το πετύχουμε», ανέφερε.

Προθεσμία συμμετοχών

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέχρι την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου, στις 13:00, μόνο δια ζώσης στα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου (Αγίου Ανδρέου 253). Η υποβολή πραγματοποιείται καθημερινά από τις 8:00 έως τις 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 25745919.