Τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά της Κύπρου ανάβουν τα φώτα τους στις 22 Νοεμβρίου - Όλες οι πληροφορίες

Από τις 22 Νοεμβρίου 2025 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2026, η Κύπρος θα ζει και φέτος στους ρυθμούς των πιο μαγευτικών Χριστουγεννιάτικων Χωριών της. Επτά ορεινά και ημιορεινά στολίδια του νησιού ετοιμάζονται να υποδεχθούν ντόπιους και επισκέπτες σε μια γιορτή φωτός, παράδοσης και ζεστασιάς: Αγρός, Δερύνεια, Κακοπετριά, Καλοπαναγιώτης, Κυπερούντα, Λεύκαρα, Στατός - Άγιος Φώτιος και Φικάρδου μπαίνουν ξανά στο χάρτη των χριστουγεννιάτικων προορισμών, με τη σφραγίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Ένα νησί, οκτώ παραμυθένιοι προορισμοί

Ξύλινα σπιτάκια που μοσχοβολούν κανέλα και κρασί, παραδοσιακά γλυκά και χειροποίητα στολίδια, μουσικές, χαμόγελα και φωτάκια παντού. Οι πλατείες και τα σοκάκια των χωριών θα μεταμορφωθούν σε μικρά σκηνικά παραμυθιού, με τοπικά προϊόντα και χειροτεχνήματα, εργαστήρια μαγειρικής και οινογαστρονομίας, δραστηριότητες στη φύση, ξεναγήσεις, και, φυσικά, εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Από τα λιθόστρωτα των Λευκάρων μέχρι τα χιονισμένα δρομάκια της Κακοπετριάς, και από τον παραδοσιακό Αγρό μέχρι την κατανυκτική ατμόσφαιρα του Καλοπαναγιώτη, κάθε χωριό θα έχει τη δική του θεματική ταυτότητα, εμπνευσμένη από την παράδοση, τα τοπικά προϊόντα και τη φύση που το περιβάλλει.

Η «Καρδιά των Θρύλων» χτυπά ξανά γιορτινά

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της διαδρομής “Heartland of Legends” - του μεγάλου αφηγήματος του Υφυπουργείου Τουρισμού που αναδεικνύει την αυθεντική κυπριακή ενδοχώρα. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων των Κοινοτικών και Δημοτικών Συμβουλίων, επιλέχθηκαν προορισμοί από όλες τις επαρχίες, ώστε κάθε γωνιά της Κύπρου να έχει το δικό της σημείο συνάντησης και γιορτής. «Απώτερος στόχος του Υφυπουργείου είναι τα “Χριστουγεννιάτικα Χωριά”, με τον τοπικό χαρακτήρα τους, να εμπλουτίζονται κάθε χρόνο, ώστε να αποτελούν πόλο έλξης για Κύπριους και ξένους επισκέπτες», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Παράδοση, φύση και μαγεία - όλα μαζί

Στους επισκέπτες θα προσφέρονται εμπειρίες πέρα από τα συνηθισμένα: περπάτημα σε μονοπάτια της φύσης, ποδηλατικές διαδρομές, παραστάσεις, μουσικά δρώμενα, καραμελωμένα μήλα και ζεστό κρασί δίπλα στη φωτιά. Σε πολλά χωριά θα υπάρχουν και δραστηριότητες για παιδιά, όπως εργαστήρια στολισμού μπισκότων, φωτογραφίες με τον Άγιο Βασίλη και παραδοσιακά παιχνίδια. Ο επισκέπτης θα μπορεί να ζήσει από κοντά την κυπριακή φιλοξενία στο πιο λαμπερό της πρόσωπο – μέσα από τοπικά εδέσματα, χειροποίητα στολίδια και αυθεντικές εμπειρίες που συνδυάζουν την παράδοση με το σύγχρονο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Πού και πότε

Χωριά: Αγρός, Δερύνεια, Κακοπετριά, Καλοπαναγιώτης, Κυπερούντα, Λεύκαρα, Στατός – Άγιος Φώτιος, Φικάρδου

Διάρκεια: 22 Νοεμβρίου 2025 – 6 Ιανουαρίου 2026

Πληροφορίες & πρόγραμμα δραστηριοτήτων: www.christmasvillages.com.cy

Το ραντεβού που έγινε θεσμός

Τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά έχουν πλέον καθιερωθεί ως ένας θεσμός που ζωντανεύει τα ορεινά χωριά, ενισχύει την τοπική οικονομία και δημιουργεί γιορτινή διάθεση απ’ άκρη σ’ άκρη του νησιού. Με κάθε χρόνο περισσότερες εκπλήξεις, φωτεινότερα στολίδια και πιο πλούσιο πρόγραμμα, η Κύπρος ετοιμάζεται να φορέσει τα καλά της - και να προσφέρει στους κατοίκους και τους επισκέπτες μια μαγική εμπειρία που μυρίζει Χριστούγεννα, παράδοση και χαρά.