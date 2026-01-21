Συνεχίζεται η ανάπτυξη στρατού της Δανίας στη Γροιλανδία - Ποιες χώρες της ΕΕ βοηθούν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε στρατιωτική άσκηση με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών, ενώ η Σλοβενία ανακοίνωσε την αποστολή δύο αξιωματικών της

Ο στρατός της Δανίας συνεχίζει την ανάπτυξή του στη Γροιλανδία, το αυτόνομο έδαφος του βασιλείου για το οποίο έχει βλέψεις ο Προέδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την Κοπεγχάγη να στέλνει επίσης ξένο προσωπικό και εξοπλισμό.

«Για πρώτη φορά, οι ειδικοί του Γιάγκερκορπσετ (η επίλεκτη μονάδα των ειδικών δυνάμεων του στρατού) αναπτύχθηκε στα πιο τραχιά εδάφη της Γροιλανδίας, στην ακτή του Μπλόσεβιλ» ανέφερε μέσω του Facebook η Διοίκηση Αρκτικής της Δανίας. Ο στόχος είναι «να ενισχυθεί η παρουσία (του στρατού) στην Αρκτική», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι DR, μια φρεγάτα, η Peter Willemoes, συμμετέχει στην Arctic Endurance, τη στρατιωτική άσκηση που οργανώνει η Δανία με τη συμμετοχή πολλών ευρωπαϊκών χωρών από την περασμένη εβδομάδα στη Γροιλανδία. Σύμφωνα με τη Διοίκηση Αρκτικής, μια γαλλική φρεγάτα, η Bretagne, συμμετέχει επίσης στα γυμνάσια μαζί ένα δανέζικο πολεμικό πλοίο, το Thetis, στον Βόρειο Ατλαντικό.

Ο γαλλικός στρατός είχε ανακοινώσει την αποστολή της φρεγάτας Bretagne στον βόρειο Ατλαντικό προκειμένου «να εκτιμήσει την κατάσταση, σε μια στρατηγικής σημασίας, απαιτητική ζώνη». Παρουσίασε αυτήν την ανάπτυξη ως «τακτική συμβολή του εθνικού Πολεμικού Ναυτικού στην ασφάλεια των κοινών θαλάσσιων χώρων, των ευρωπαϊκών ζωνών και της βόρειας πτέρυγας του ΝΑΤΟ».

Λίγες ημέρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αποκτήσει τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», οκτώ ευρωπαϊκές χώρες έστειλαν μερικές δεκάδες στρατιωτικούς στο νησί, επισήμως για την προετοιμασία της άσκησης Arctic Endurance. Ορισμένοι έφυγαν στη συνέχεια, όπως οι περίπου 15 Γερμανοί και Σουηδοί, άλλοι όμως συνέχισαν να φτάνουν στη Γροιλανδία. Ο Υπουργός Άμυνας της Σλοβενίας Μπόρουτ Σάγιοβιτς είπε σήμερα ότι δύο αξιωματικοί θα μεταβούν στη Γροιλανδία το Σαββατοκύριακο.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατιωτικούς ότι παίζουν ένα «πολύ επικίνδυνο παιχνίδι» και απείλησε να τους επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

