Κλειδώνουν σήμερα στη Βουλή οι έδρες και η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών (πίνακας)

Οι βουλευτές της Επιτροπής Εσωτερικών καλούνται σήμερα να λάβουν δύο σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές:

Πρώτον, να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει του οποίου μετακινείται μία βουλευτική έδρα από τη Λευκωσία στην Πάφο.

Δεύτερον, να αποφασίσουν κατά πόσον οι βουλευτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 24 Μαΐου 2026, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Συζητείται το ενδεχόμενο αλλαγής της ημερομηνίας, καθώς το συγκεκριμένο τριήμερο στην Αθήνα θα διεξαχθούν δύο μεγάλες εκδηλώσεις που δύσκολα μπορούν να περάσουν απαρατήρητες από την Κύπρο. Υπάρχει ανησυχία για αύξηση της αποχής. Συγκεκριμένα, στις 23 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ) η συναυλία των θρύλων του βρετανικού heavy metal συγκροτήματος Iron Maiden. Επιπλέον, το τριήμερο 22–24 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Αθήνα το Final Four της EuroLeague.

Πώς προέκυψε η αλλαγή της έδρας

Η ισχύουσα κατανομή των βουλευτικών εδρών κατά εκλογική περιφέρεια έχει ως ακολούθως: Λευκωσία – 20, Λεμεσός – 12, Αμμόχωστος – 11, Λάρνακα – 6, Πάφος – 4 και Κερύνεια – 3.

Σύμφωνα με σημείωμα του Υπουργείου Εσωτερικών προς τη Βουλή, η μεταφορά μιας βουλευτικής έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο προκύπτει ως εξής: Με βάση τα στοιχεία του μόνιμου εκλογικού καταλόγου στον οποίον ενσωματώθηκε ο συμπληρωματικός εκλογικός κατάλογος της 2ας Οκτωβρίου 2025, το σύνολο των εγγεγραμμένων εκλογέων ανήλθε στις 561.253, με τους εκλογείς να κατανέμονται σε κάθε εκλογική περιφέρεια ως ακολούθως: Λευκωσία - 195.728, Λεμεσός - 115.885, Αμμόχωστος - 114.735, Λάρνακα - 59.655, Πάφος - 46.543 και Κερύνεια - 28.707.

Διαιρώντας το σύνολο των εγγεγραμμένων εκλογέων (561.253) με τον αριθμό των βουλευτικών εδρών που αντιστοιχούν στην Ελληνική Κοινότητα (56), παραλειπομένου του κλάσματος, προκύπτει το μέτρο 10,022 βάσει του οποίου γίνεται η κατανομή των βουλευτικών εδρών σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Διαιρώντας στη συνέχεια τον αριθμό εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με το μέτρο των 10,022 προκύπτει ότι στη Λευκωσία αναλογούν 19 έδρες και παραμένει υπόλοιπο 5,310. Με τον ίδιο τρόπο, οι αντίστοιχοι αριθμοί για τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες είναι οι εξής: Λεμεσός - 11 έδρες και υπόλοιπο 5,643, Αμμόχωστος - 11 έδρες και υπόλοιπο 4,493, Λάρνακα - 5 έδρες και υπόλοιπο 9,545, Πάφος - 4 έδρες και υπόλοιπο 6,455 και Κερύνεια - 2 έδρες και υπόλοιπο 8,663.

Οι τέσσερεις βουλευτικές έδρες που απομένουν μετά την πιο πάνω διαδικασία, κατανέμονται στη συνέχεια ανά εκλογική περιφέρεια με βάση τη σειρά των αχρησιμοποίητων τους υπολοίπων. Δηλαδή, οι έδρες κατανέμονται με την ακόλουθη σειρά στις εκλογικές περιφέρειες Λάρνακας, Κερύνειας, Πάφου και Λεμεσού, με τον τελικό αριθμό βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια να διαμορφώνεται ως ακολούθως: Λευκωσία – 19, Λεμεσός – 12, Αμμόχωστος – 11, Λάρνακα – 6, Πάφος – 5 και Κερύνεια – 3. Σε σχέση με την υφιστάμενη κατανομή βουλευτικών εδρών προκύπτει ανακατάταξη με μεταφορά μιας έδρας από την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας στην εκλογική περιφέρεια Πάφου.

Η έδρα ανήκει στην Πάφο

Για τη μεταφορά της έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο απαιτείται η τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας. Δηλαδή, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ώστε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που κατέθεσε ενώπιον της Βουλής το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως προέκυψε από τις συνομιλίες που είχαμε χθες, τόσο με αρχηγούς κομμάτων όσο και με βουλευτές, όλοι τους υποστηρίζουν ότι το δίκαιο είναι να μεταφερθεί η βουλευτική έδρα στην Πάφο, δηλώνοντας παράλληλα την πρόθεσή τους να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, τα κόμματα θα τοποθετηθούν επίσημα υπέρ ή εναντίον του νομοσχεδίου.

Ημερομηνία εκλογών:

«Όχι» σε αλλαγή

Όσον αφορά το ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής της ημερομηνίας διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών λόγω της συναυλίας των Iron Maiden και του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, η πλειοψηφία των κομμάτων τοποθετείται αρνητικά για τους εξής λόγους:

1 Υπάρχει δυνατότητα ψήφου από την Αθήνα. Όσοι ψηφοφόροι θα απουσιάζουν στην Αθήνα το τριήμερο 22–24 Μαΐου μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει η ημερομηνία των εκλογών. Πώς; Υποβάλλοντας αίτηση στην Υπηρεσία Εκλογών από τον Ιανουάριο έως τις 2 Απριλίου 2026 για να ψηφίσουν σε ένα από τα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στην Αθήνα.

2 Το ενδεχόμενο μετακίνησης της ημερομηνίας των εκλογών για τις 31 Μαΐου απορρίπτεται ασυζητητί, καθώς το συγκεκριμένο τριήμερο συμπίπτει με την αργία του Αγίου Πνεύματος (Κατακλυσμού) και η συμμετοχή στις εκλογές εκτιμάται ότι θα είναι ακόμη χαμηλότερη. Επιπλέον, οποιαδήποτε αλλαγή που θα οδηγούσε στη διεξαγωγή των εκλογών νωρίτερα θα προκαλούσε σοβαρά τεχνικά προβλήματα στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες θα είχαν πολύ περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή τους για την επεξεργασία των νέων αιτήσεων ένταξης στον εκλογικό κατάλογο, ο οποίος κλείνει στις 2 Απριλίου, καθώς και για την εξέταση των ενστάσεων πριν από την οριστικοποίησή του.

3 Δημιουργία αρνητικού προηγούμενου. Δεν μπορεί να καθίσταται επιλογή η αλλαγή της ημερομηνίας των εκλογών κάθε φορά που προκύπτει μια εκδήλωση ή ένα γεγονός μεγάλου ενδιαφέροντος. Μια τέτοια πρακτική θα δημιουργούσε κακό προηγούμενο για το μέλλον.

Υψηλά τα επίπεδα αποχής στις βουλευτικές

Όπως προκύπτει από τα επίσημα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια τα ποσοστά αποχής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καταγράφοντας σταθερά διψήφιο ποσοστό και υπερβαίνοντας το 20%. Συγκεκριμένα:

Βουλευτικές εκλογές 2021: Οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ανέρχονταν στις 557.836. Ψήφισαν οι 366.608 (65,72%) και απείχαν 191.228 (34,28%). Τα άκυρα ψηφοδέλτια ανήλθαν σε 6.826 (1,86%) και τα λευκά στις 2.070 (0,56%).

Βουλευτικές εκλογές 2016: Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι - 543.186. Ψήφισαν -362.542 (66,74%). Αποχή - 180.644 (33,26%). Τα άκυρα ψηφοδέλτια ανήλθαν στις 7.675 (2,12%) και τα λευκά στις 3.478 (0,96%).

Βουλευτικές εκλογές 2011: Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι - 531.463. Ψήφισαν - 418.247 (78,70%). Αποχή - 113.216 (21,30%). Τα άκυρα ψηφοδέλτια ανήλθαν στις 8.701 (2,08%) και τα λευκά στις 4.969 (1,19%).