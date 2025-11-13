Γεωργική γη: Πρόταση νόμου από ΑΚΕΛ, για «φραγμό» σε φωτοβολταϊκά πάρκα

Ρύθμιση στην ανεξέλεγκτη και διάσπαρτη χωροθέτηση εμπορικών πάρκων Ανανώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε γεωργική γη αλλά και σε ευαίσθητα περιβαλλοντικές περιοχές, στοχεύει να βάλει πρόταση νόμου που κατέθεσε την Πέμπτη στη Βουλή το ΑΚΕΛ. Μετά από έντονες αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών, οι οποίες μεταφέρονταν για τέσσερα χρόνια στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής, αλλά και τη διαπίστωση ότι η Εντολή του Υπουργού Εσωτερικών (2024) για ρύθμιση του ζητήματος περιέχει «παραθυράκια» και δεν διασφαλίζει όλα όσα είναι αναγκαία, οι βουλευτές Γιαννάκης Γαβριήλ, Ανδρέας Πασιουρτίδης και Βαλεντίνος Φακοντής κατέθεσαν πρόταση νόμου για τροποποίηση των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2022 μέχρι 2025.

Πέντε περιπτώσεις απαγόρευσης σε ΑΠΕ

Συγκεκριμένα το κείμενο, το οποίο στο επόμενο διάστημα θα συζητηθεί στην Επιτροπή Γεωργίας, προνοεί όπως απαγορευτεί δια νόμου η τοποθέτηση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς εντός γεωργικής γης, η οποία κατόπιν εξέτασης από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προκύπτει ότι αποτελεί:

α) γη υψηλής φυσικής αξίας,

(β) γόνιμη ή/και αποδοτική ή/και μόνιμα αρδευόμενη γη,

(γ) γη η οποία εμπίπτει εντός αρδευόμενου ή ξηρικού αναδασμού ή σε περιοχή που αρδεύεται από κυβερνητικό έργο,

(δ) γη η οποία βρίσκεται εντός ζώνης προστασίας, ως αυτή ορίζεται στα τοπικά σχέδια που εκπονούνται δυνάμει των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου· ή/και

(ε) γη η οποία βρίσκεται εντός της ειδικής ζώνης ειδικής προστασίας Φύση 2000, ως αυτή ορίζεται στον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμο.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της πρότασης, την ίδια ώρα δεν θα επηρεάζεται η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων προς όφελος του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα, δηλαδή για παραγωγή ενέργειας για ιδία χρήση.

Το πρόβλημα με την υπερσυσσώρευση έργων ΑΠΕ σε γεωργική γη, κατόπιν ανεξέλεγκτης και χωρίς πλάνο αδειοδότησης, ακόμη και εντός αρδευόμενων γεωργικών αναδασμών, απασχολεί έντονα τη γεωργική κοινωνία (από τα Κοκκινοχώρια μέχρι την Πάφο), η οποία μεταξύ άλλων βλέπει να εκδιώκονται επαγγελματίες του κλάδου από χωράφια που καλλιεργούσαν για δεκαετίες, να πολιορκούνται κοινότητες περιμετρικά και πολύ κοντά στις οικιστικές ζώνες από φωτοβολταϊκά πάρκα εις βάρος των προοπτικών της ευρύτερής τους ανάπτυξης αλλά και της αισθητικής του τοπίου, και να χάνονται βοσκότοποι εν μία νυκτί.

Παραθέτοντας στοιχεία για την επαρχία Αμμοχώστου, απολύτως ενδεικτικά του μεγέθους του προβλήματος, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, Γιαννάκης Γαβριήλ, ανέφερε σε συνέντευξή του στον «Π» (14 Σεπτεμβρίου 2025) ότι αν και έχουν ήδη υλοποιηθεί στην περιοχή μεγάλα έργα ΑΠΕ, κυρίως φωτοβολταϊκά, ισχύος περίπου 58MW, η ΡΑΕΚ έχει εκδώσει επιπλέον άδειες, συνολικής ισχύος 408MW. «Για να γίνει απολύτως αντιληπτό το μέγεθος αυτών των αριθμών, αναφέρω ότι σήμερα η συνολική ισχύς των εγκατεστημένων έργων ΑΠΕ σε ολόκληρη την Κύπρο είναι περίπου 900MW. Οι αριθμοί αυτοί προϊδεάζουν για τις συντριπτικές συνέπειες που θα επιφέρει η υλοποίηση όλων αυτών των έργων πλέον όχι μόνο στη γεωργική δραστηριότητα, αλλά και στην ευρύτερη ανάπτυξη των επηρεαζόμενων δήμων και κοινοτήτων», προειδοποίησε ο κ. Γαβριήλ.

Εκκρεμούν σήμερα πέραν των 100 αιτήσεων για δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων, αν και, όπως λέχθηκε στη Βουλή τον περασμένο Οκτώβριο (Επιτροπή Εσωτερικών, 16 Οκτωβρίου), τα ήδη κατασκευασμένα φωτοβολταϊκά πάρκα εκπληρώνουν τους στόχους της Κυπριακής Δημοκρατίας για ΑΠΕ μέχρι το 2030 και το 2050.

Στο επίκεντρο το διάτρητο της Εντολής του υπουργού Εσωτερικών

Την επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης του πλαισίου αδειοδότησης φωτοβολταϊκών πάρκων σε γεωργική γη και συγκεκριμένα της εντολής του υπουργού Εσωτερικών του 2024, τόνισε πρόσφατα (Επιτροπή Εσωτερικών, 16 Οκτωβρίου 2025) στη Βουλή και ο επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών, Ανδρέας Κυπριανού. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στην εξαίρεση των μικρών φωτοβολταϊκών από τις περιοχές αποκλεισμού που όρισε η εντολή, για να τονίσει ότι δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλει κάποιος ιδιοκτήτης.

Υπέρ των αλλαγών στην εντολή του υπουργού Εσωτερικών τάχθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση και τα Τμήματα Γεωργίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, αλλά και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών. Η τελευταία ανέφερε ότι ενημέρωσε σχετικά τον υπουργό Εσωτερικών, ενώ ο εκπρόσωπος από το Τμήμα Περιβάλλοντος ανέφερε ότι δημιουργήθηκε επιτροπή από τα συναρμόδια κυβερνητικά τμήματα, η οποία συλλέγει την ενημέρωση για τα σημεία της εντολής του υπουργού Εσωτερικών που χρήζουν αναθεώρησης, ώστε να τη δώσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.