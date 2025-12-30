Απάντηση Χριστοδουλίδη προς Παπαδόπουλο: Η ηλεκτρική διασύνδεση είναι γεωστρατηγικό έργο και προχωρά στην πράξη

Η Κυπριακή Δημοκρατία προσεγγίζει στην πράξη και όχι στα λόγια ως έργο γεωστρατηγικής σημασίας την ηλεκτρική διασύνδεση, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης μιλούσε μετά το πέρας της επίσκεψης του στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου, στη Λευκωσία, που θα φιλοξενήσουν μεγάλο μέρος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σε ερώτηση αν έχει ενημερωθεί για το περιεχόμενο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, και αν τέθηκε το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και ενδεχομένως ο ρόλος της Κύπρου σε σχέση με τον διάδρομο IMEC, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχουμε μια πρώτη ενημέρωση σε σχέση με τα αποτελέσματα, με την επιστροφή και του κ. Νετανιάχου στο Ισραήλ θα τύχουμε πλήρους ενημέρωσης σε σχέση με τα όλα όσα έχουν συζητηθεί».

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην ξεκάθαρη, όπως είπε, θέση της κυπριακής Κυβέρνησης σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία το προσεγγίζει στην πράξη και όχι στα λόγια ως έργο γεωστρατηγικής σημασίας και για το συγκεκριμένο θέμα είμαστε σε καθημερινή επαφή με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Λέω καθημερινή γιατί ακόμη και σήμερα το πρωί είχα επικοινωνία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και ένα από τα πολλά θέματα που συζητήσαμε ήταν και το συγκεκριμένο και υπάρχει και, επαναλαμβάνω, συμφωνία ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και σε εμένα σε σχέση με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, αλλά και την απόφαση για επικαιροποίηση των σχετικών μελετών λόγω του έντονου διεθνούς ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται σε σχέση με τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο», είπε.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι αναπτύχθηκε μια σεναριολογία ότι μπορεί να περάσει το καλώδιο, να γίνει πρώτα το κομμάτι Ισραήλ -Κύπρου και πως φαίνεται πως κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα το ήθελε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Είναι θέματα τα οποία συζητούμε και τα θέματα αυτά είναι σχετικά και με την ανάγκη αναθεωρημένης μελέτης που να περιλαμβάνει στο σύνολο του το συγκεκριμένο έργο», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν για αυτή τη μελέτη υπάρχει χρονοδιάγραμμα και αν έχει ξεκινήσει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε στο τελικό στάδιο, ενδεχομένως τα επόμενα 24ωρα να έχουμε και συγκεκριμένη ανακοίνωση για το που θα ανατεθεί η επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης».

Πηγή: ΚΥΠΕ