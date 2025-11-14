Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στάχτη έγιναν οχήματα στην Λευκωσία - Εμπρησμό βλέπει η Αστυνομία

Header Image

Εικόνα αρχείου

Από τη φωτιά, τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς και το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά υπόθεση εμπρησμού των οχημάτων.

Υπόθεση εμπρησμού οχημάτων στην περιοχή Αγλαντζιάς διερευνά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, γύρω στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα, λήφθηκε πληροφορία για πυρκαγιά σε δύο οχήματα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα σε οικία στην περιοχή Αγλαντζιάς. Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά, καθώς και μέλη της Αστυνομίας.

Από τη φωτιά, τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς και το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά υπόθεση εμπρησμού των οχημάτων.

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν εντός της ημέρας. 

 

