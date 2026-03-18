Φαρμακοποιοί: Ένσταση για μη συμμετοχή τους από το νέο Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης

Την αντίδρασή του εκφράζει ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος για τη μη συμμετοχή φαρμακοποιού στο Διοικητικό Συμβούλιο του υπό σύσταση Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, καλώντας την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας να προχωρήσει σε τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας.

Σε επιστολή του προς την Επιτροπή, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός πως το ίδιο το νομοσχέδιο αναγνωρίζει τον φαρμακοποιό ως επαγγελματία υγείας και αναθέτει στο νέο Κέντρο αρμοδιότητες που συνδέονται άμεσα με τη φαρμακευτική επιστήμη, δεν προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου του κλάδου στο ανώτατο όργανο διοίκησης.

Όπως τονίζεται, η μεταφορά κρίσιμων αρμοδιοτήτων, όπως εκείνων της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων, στο νέο Κέντρο καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την παρουσία φαρμακοποιού, καθώς πρόκειται για ζητήματα που άπτονται της φαρμακευτικής πολιτικής, των πρωτοκόλλων και της ορθολογικής χρήσης φαρμάκων.

Ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος υποστηρίζει ότι η απουσία αυτή δημιουργεί «ρυθμιστικό και επιστημονικό κενό», επηρεάζοντας τόσο τη λήψη αποφάσεων όσο και την ασφάλεια των ασθενών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο της φαρμακευτικής επιστήμης σε τομείς όπως η φαρμακοεπαγρύπνηση, η φαρμακοοικονομία και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των θεραπειών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το ισχύον πλαίσιο δημιουργεί και θέμα εσωτερικής συνέπειας, καθώς ενώ διευρύνεται ο ορισμός του επαγγελματία υγείας ώστε να περιλαμβάνει και τους φαρμακοποιούς, αυτοί αποκλείονται από το όργανο που θα καθορίζει πολιτικές και προτεραιότητες.

Ο Σύλλογος εγείρει επίσης ζήτημα για την ακαδημαϊκή εκπροσώπηση, σημειώνοντας ότι ο περιορισμός σε καθηγητές Ιατρικής ή Νοσηλευτικής αποκλείει τη φαρμακευτική επιστήμη από κρίσιμη θέση λήψης αποφάσεων.

Με βάση τα πιο πάνω, οι φαρμακοποιοί ζητούν:

την πρόβλεψη συμμετοχής ενός φαρμακοποιού στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως εκπροσώπου του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου

την αναδιατύπωση της πρόνοιας για την ακαδημαϊκή εκπροσώπηση ώστε να περιλαμβάνει και τη Φαρμακευτική

Όπως καταλήγει η επιστολή, η συμμετοχή φαρμακοποιού «δεν αποτελεί συντεχνιακή απαίτηση», αλλά βασική προϋπόθεση για την επιστημονική πληρότητα, τη ρυθμιστική ορθότητα και την ασφάλεια των ασθενών.