Live: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή με νεκρούς σε Ισραήλ και Λίβανο - Οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων

Η Μέση Ανατολή μπαίνει στην 19η ημέρα μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης, με τον πόλεμο να επεκτείνεται και να αγγίζει πλέον πολλές χώρες της περιοχής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα κοντά στα Στενά του Ορμούζ, στοχεύοντας ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με πυραύλους κατά πλοίων. Στο Ισραήλ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν έπεσαν θραύσματα από ιρανικούς πυραύλους που αναχαιτίστηκαν, ενώ στο κέντρο της Βηρυτού ισραηλινοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν τουλάχιστον έξι νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Την ίδια ώρα, η ένταση εξαπλώνεται και στον Κόλπο, με επιθέσεις με πυραύλους και drones σε Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ, ενώ συναγερμοί ήχησαν σε Ντόχα και Μπαχρέιν. Παράλληλα, υπήρξε πλήγμα κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση στο Μπουσέρ του Ιράν, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν ζημιές ή τραυματισμοί.

Το Ιράν απειλεί με σκληρά αντίποινα μετά τη δολοφονία υψηλόβαθμου αξιωματούχου του από ισραηλινό πλήγμα, ενώ ήδη έχει προχωρήσει σε επιθέσεις με πυραύλους προς το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι πρόκειται για πράξη εκδίκησης.

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις - Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ, cnn.gr, protothema.gr