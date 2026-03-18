Αφθώδης πυρετός: Στα 42 παραμένουν τα κρούσματα - Κτηνοτρόφοι παρεμποδίζουν τις δειγματοληψίες

Συνεχίζονται από πλευράς Κτηνιατρικών Υπηρεσιών οι δειγματοληψίες, ιχνηλατήσεις και εργαστηριακές εξετάσεις για τον αφθώδη πυρετό. Μέχρι στιγμής δεν εντοπίστηκαν νέα θετικά κρούσματα, τα οποία παραμένουν στα 42, στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την ανώτερη κτηνιατρική λειτουργό, Σωτηρία Γεωργιάδου, έχουν γίνει σήμερα Τετάρτη θανατώσεις σε τρία σημεία, στα Λιβάδια, τη Δρομολαξιά και στο Γέρι. Προγραμματίζονται συνεργεία και έχει ξεκινήσει η διαδικασία θανατώσεων και για τις υπόλοιπες μονάδες.

Οι εμβολιασμοί των βοοειδών έχουν φτάσει Παγκύπρια το 85%, ενώ των αιγοπροβάτων το 49.3%.

Διαβάστε επίσης:

Επίσης σήμερα σε πλήρη απαρτία έγινε σύσκεψη της 7μελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία συστάθηκε με σκοπό την επιστημονική καθοδήγηση όλων των εμπλεκομένων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Παρών ήταν και ο Σταύρος Μαλάς, ο οποίος ορίστηκε επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα. Στη σύσκεψη συζητήθηκε η κατάσταση, τέθηκαν κάποια χρονοδιαγράμματα και πλάνα, σε σχέση με το πώς μπορεί να γίνει καλύτερη οργάνωση και με το πώς μπορούν οι εμπλεκόμενοι να βρεθούν μπροστά από τον ιό, και όχι όπως σήμερα, που τον ακολουθούν, σύμφωνα με την κα Γεωργιάδου.

Την ίδια ώρα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναμένουν τα νέα αποτελέσματα των εργαστηρίων, ώστε να αξιολογηθούν και να δουν πώς προχωρούν. Τα αποτελέσματα είναι καθημερινά, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με την κα Σωτηριάδου, σήμερα δεν καταγράφηκε παρεμπόδιση των θανατώσεων αλλά παρεμπόδιση σε δειγματοληψίες. «Κάποιοι κτηνοτρόφοι αντέδρασαν στην προσπάθεια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για δειγματοληψία. Μάλιστα επικαλούνται σημείο της Νομοθεσίας, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να ληφθεί δείγμα μετά τον δεύτερο εμβολιασμό. Να ξεκαθαρίσω ότι από τη στιγμή που είμαστε σε μολυσμένη περιοχή επιβάλλεται αυτή η επιδημιολογική διερεύνηση, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η έκταση του προβλήματος. Άρα είναι ανυπόστατο το να μη μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε δείγματα. Και εννοείται, ότι μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου εμβολιασμού, στις 30 μέρες, θα επανέλθουμε Παγκύπρια. Το σημείο της Νομοθεσίας που επικαλούνται οι κτηνοτρόφοι αφορά την Παγκύπρια επιτήρηση μετά τον δεύτερο εμβολιασμό, για να δεις εάν έχει μειωθεί το ιικό φορτίο, αν υπάρχει ακόμα μόλυνση, πού κυκλοφορά και πώς εξαπλώθηκε», είπε.

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας

Την ίδια ώρα συνεχίζονται από την Αστυνομία οι έρευνες σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε σχέση με την ενδεχομένη διάπραξη ποινικών αδικημάτων, ανέφερε η Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, σχετικά με τον αφθώδη πυρετό. Ερωτηθείσα από το ΚΥΠΕ για την πορεία των ερευνών σχετικά με τον αφθώδη πυρετό, η κ. Χριστοδουλίδου είπε επίσης ότι «η Αστυνομία από την πρώτη μέρα υποστηρίζει και συνδράμει το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Είμαστε σε σημεία όπου κρίνεται ότι χρειάζεται και υποστηρίζουμε το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών».

Τα βιογραφικά των μελών στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή

Με αφορμή την σημερινή συνάντηση της 7μελούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε στη δημοσιότητα σύντομα βιογραφικά τους:

1.Δρ Γεωργιάδου Σωτηρία

Η Σωτηρία Γεωργιάδου είναι Ανώτερη Κτηνιατρικός Λειτουργός στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Κύπρου, Προϊσταμένη των Κτηνιατρικών Εργαστηρίων και Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Ιστοπαθολογίας στο Εργαστήριο Υγείας των Ζώων. Διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές στη Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική από το University of Cyprus και στη Δημόσια Διοίκηση από το Mediterranean Institute of Management. Με πολυετή εμπειρία στον τομέα της κτηνιατρικής και ειδικότερα της εργαστηριακής διάγνωσης, της δημόσιας διοίκησης, συμμετέχει σε εθνικές επιτροπές και συντονίζει πολλαπλές εργασίες σε διοικητικό επίπεδο, ενώ έχει συμβάλει σε ερευνητικές δημοσιεύσεις που αφορούν τη ζωική υγεία και τις μεταδοτικές ασθένειες.

2. Δρ Επαμεινώνδας Δημήτρης

Ο Δημήτρης Επαμεινώνδας είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, έναν στη κτηνιατρική χειρουργική από το ΑΠΘ και ένα στη Δημόσια Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Έχει εργαστεί σε διάφορους τομείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Από το 2013 υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων ρόλων ως Γενικός Γραμματέας, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος το 2024. Είναι επίσης εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου από το 2019. Εκπροσωπεί την Κύπρο σε μεγάλους κτηνιατρικούς οργανισμούς όπως οι FECAVA, WSAVA, ISFM και FVE. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα λοιμώδη νοσήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Λοιμώδη Περιτονίτιδα των Αιλουροειδών μετά τη σημαντική έξαρση στην Κύπρο το 2023. Είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Επιστημονικής σύμπραξης για τη μελέτη της Λοιμώδους Περιτονίτιδας, με παγκόσμιες συνεργασίες.

3. Δρ Κωνσταντίνου Α. Κώστας

Ο Δρ. Κώστας Α. Κωνσταντίνου είναι Ειδικός Παθολόγος και Λοιμωξιολόγος και υπηρετεί στη Μονάδα Λοιμώξεων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και στη Μονάδα Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου, με αρμοδιότητες σε θέματα ετοιμότητας και διαχείρισης λοιμωδών νοσημάτων. Έχει διατελέσει μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης της πανδημίας Covid-19, ενώ συμμετέχει σε εθνικές επιτροπές δημόσιας υγείας και εκπροσωπεί την Κύπρο σε ευρωπαϊκά επιστημονικά φόρουμ για θέματα λοιμωδών νοσημάτων.

4. Δρ Μαζέρη Στέλλα

Η Στέλλα Μαζέρη είναι απόφοιτος της Κτηνιατρικής Σχολή του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, με Μεταπτυχιακό (MSc) στην Έρευνα Δημόσιας Υγείας και Διδακτορικό (PhD) στην Κτηνιατρική Επιδημιολογία και Παρασιτολογία. Είναι ειδικός του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και Πληθυσμιακής Κτηνιατρικής (ECVPH). Είναι Senior Lecturer στο Royal (Dick) School of Veterinary Studies και στο Roslin Institute του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στην επιδημιολογία ζωονόσων, την υγεία των ζώων παραγωγής και τη χρήση δεδομένων για τη στήριξη πολιτικών δημόσιας υγείας, με εκτενή εμπειρία σε διεθνή προγράμματα και παρεμβάσεις σε Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Αφρική και Ασία.

5. Δρ Νικολάου Γεώργιος

Ο Γεώργιος Νικολάου είναι Κλινικός Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρικής Παθολογικής Ανατομικής στη Σχολή Κτηνιατρικής του University of Nicosia. Έχει λάβει εκπαίδευση και έχει αποκτήσει ερευνητική εμπειρία σε κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, με εξειδίκευση στην παθολογία ζώων και στη βιολογία λοιμώξεων.Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται κυρίως στην παθογένεση και ανοσολογία βακτηριακών και ιογενών λοιμώξεων σε παραγωγικά ζώα, καθώς και στη διάγνωση και παθοβιολογία νεοπλασμάτων σε ζώα συντροφιάς. Παράλληλα, δραστηριοποιείται ενεργά στην Κύπρο στον τομέα της διαγνωστικής κτηνιατρικής παθολογίας, συμβάλλοντας στη εργαστηριακή διάγνωση λοιμωδών και άλλων νοσημάτων μέσω ιστοπαθολογικής εξέτασης, ανοσοϊστοχημείας και σύγχρονων μοριακών διαγνωστικών μεθόδων.

6. Δρ Σπανούδης Κυριάκος

Ο Κυριάκος Σπανούδης είναι Κτηνίατρος και Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Κτηνιατρικής του University of Nicosia. Είναι Πρόεδρος του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου και δραστηριοποιείται ερευνητικά στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή κτηνιατρικών κλινικών μελετών σε παραγωγικά ζώα, με έμφαση στη μελέτη και διαχείριση ζωικών νόσων.

7. Δρ Τσάλτας Δημήτρης

Ο Δημήτρης Τσάλτας είναι Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στη γεωργική μικροβιολογία και βιοτεχνολογία, με έμφαση στη μικροβιακή βιοποικιλότητα, τη βιοασφάλεια της αγροδιατροφικής αλυσίδας και τη διαχείριση μικροβιακών κινδύνων που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή, την υγεία και ευζωία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων. Το έργο του εντάσσεται στο πλαίσιο της προσέγγισης της Ενιαίας Υγείας (One Health), εξετάζοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων, ζώων, φυτών και περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως η αντιμικροβιακή αντοχή και η πρόληψη και διαχείριση βιολογικών κινδύνων στη γεωργία.