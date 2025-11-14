Σεισμός στην Κύπρο: Τι δείχνουν οι μετασεισμοί και πως επηρεάζονται τα κτίριά μας (ηχητικό)

Κλασική μετασεισμική ακολουθία χαρακτήρισε ο δρ Μίλτων Δημοσθένους, καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Frederick, με ειδίκευση στην αντισεισμική τεχνολογία, την κατάσταση που διαμορφώθηκε με τους μετασεισμούς που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ώρες, με επίκεντρο την Πάφο.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π», και στην εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση, προειδοποίησε ότι κάθε δόνηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, επιβαρύνει ένα κτιριακό απόθεμα στην Κύπρο με μεγάλες ανισότητες στην αντοχή του, από λιθόκτιστες κατασκευές μέχρι προ του 1995 πολυκατοικίες χωρίς αντισεισμικό σχεδιασμό.

«Βλέπουμε μια μορφή εκτόνωσης - αλλά η δραστηριότητα θα συνεχιστεί»

Ο κ. Δημοσθένους ξεκαθάρισε ότι, παρά τις συνεχείς καταγραφές, κανείς δεν μπορεί με ασφάλεια να προδικάσει την εξέλιξη των σεισμικών φαινομένων. Ωστόσο, από προχθές μέχρι σήμερα, όπως είπε, φαίνεται ότι το φαινόμενο οδηγείται σταδιακά προς μια μορφή εκτόνωσης.

«Ο κύριος σεισμός έχει γίνει, και αυτό που παρακολουθούμε τώρα είναι μετασεισμοί. Το αν ήταν “δίδυμος” ή όχι είναι κάτι που χρειάζεται σοβαρή επεξεργασία, δεν απαντάται έτσι απλά», εξήγησε, σημειώνοντας ότι η περιοχή διαθέτει τόσο μεγάλο ενεργό ρήγμα, όσο και μικρότερα δευτερεύοντα.

«Κλασική μετασεισμική ακολουθία»

Ο καθηγητής ξεκαθάρισε ότι το φαινόμενο στην Κύπρο δεν θυμίζει τη “σμηνοσειρά” της Σαντορίνης, η οποία είχε άλλα γεωδυναμικά χαρακτηριστικά. Στην περίπτωσή μας πρόκειται για κλασική σεισμική ακολουθία, με κύριο σεισμό και συνεχιζόμενους μετασεισμούς.

Το συγκεκριμένο ρήγμα, όπως εξήγησε, εκτείνεται περίπου από την περιοχή του αεροδρομίου της Πάφου μέχρι τους πρόποδες του Τροόδους, ακολουθώντας περίπου τη διαδρομή του ποταμού που τροφοδοτεί το φράγμα του Ασπρόκρεμμου. Το ίδιο ρήγμα έδωσε και τον σεισμό των 4,7 Ρίχτερ το 2022, με επίκεντρο νότια της Πάφου, όπως ανέφερε.

Τι ισχύει για τις κτιριακές υποδομές στην Κύπρο

Ο ειδικός εξήγησε ότι:

Μέχρι το 1960, το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων ήταν λιθόκτιστα.

Από το 1960 και έπειτα κυριάρχησε το οπλισμένο σκυρόδεμα, αλλά χωρίς αντισεισμικό σχεδιασμό μέχρι το 1995.

Ο πρώτος κυπριακός αντισεισμικός κώδικας υιοθετήθηκε τότε, και το 2012 αντικαταστάθηκε από τους Ευρωκώδικες.

Άρα μεγάλο μέρος των κατοικιών, σχολείων και υποδομών ανήκει σε εποχές πολύ χαμηλότερων προδιαγραφών.

«Κάθε δόνηση καταπονεί τις κατασκευές»

Ο κ. Δημοσθένους επέστησε την προσοχή στις κτηριακές υποδομές. «Δεν έχει σημασία αν η δόνηση χαρακτηρίζεται ως κύρια ή δευτερεύουσα. Κάθε δόνηση καταπονεί τις κατασκευές», τόνισε, προειδοποιώντας ότι το κτιριακό απόθεμα της Κύπρου έχει τεράστια απόκλιση ποιότητας και αντοχής.

