Φόνος Δημοσθένους: Βρέθηκε DNA του 31χρονου στο καπέλο των δραστών - Επιβεβαίωση Πολίτη για τον εκτελεστή

Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες που μέχρι τώρα δεν είχαν γίνει γνωστές παρουσίασε η Κατηγορούσα Αρχή κατά τη διαδικασία καταχώρισης της υπόθεσης Δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους.

Μεταξύ άλλων, τα γεγονότα επιβεβαιώνουν πλήρως το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «Πολίτη» για τον ρόλο του 31χρονου, δηλαδή ότι πρόκειται ως το πρόσωπο που πάτησε τη σκανδάλη για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Συγκεκριμένα, η Κατηγορούσα Αρχή αναφέρθηκε σε ανάλυση που έγινε στο Κρατικό Χημείο σε σχέση με επίμαχο καπέλο που έπεσε από τους δράστες. Στο καπέλο εντοπίστηκε μέρος γενετικού υλικού που ανήκει στον 31χρονο και διαφάνηκε ότι είναι ο κύριος δότης του. Ταυτόχρονα, το Κρατικό Χημείο εντόπισε στο καπέλο δείγματα σωματιδίων που δεικνύουν ότι το αντικείμενο (το καπέλο) έχει χρησιμοποιηθεί από πρόσωπο που έχει χρησιμοποιήσει όπλο ή βρισκόταν πολύ κοντά σε σημείο που εκπυρσοκρότησε όπλο.

Κατά την παρουσίαση των γεγονότων, ο εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής αναφέρθηκε αναλυτικά στις μαρτυρίες που υπάρχουν εντός του φακέλου της υπόθεσης, αποκαλύπτοντας μέρος αυτών. Ζήτησε όπως και οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραμείνουν υπόδικοι για την υπόθεση, στηρίζοντας το αίτημα του στην πιθανότητα φυγοδικίας, στη πιθανότητα διάπραξης άλλων αδικημάτων αλλά και στη πιθανότητα επηρεασμού μαρτύρων.

Στις διάφορες μαρτυρίες, υπάρχει λεπτομερείς αναφορά για τις κινήσεις των δραστών, όπως καταγράφονται στις μαρτυρίες, ακόμα και από αυτόπτες μάρτυρες αλλά και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Στις διάφορες μαρτυρίες που ακούστηκαν ξεκαθαρίζετε ότι το επίμαχο καπέλο έπεσε από τους δράστες μετά τη δολοφονία και στο οποίο έχει εντοπιστεί γενετικό υλικό που παραπέμπει στον 31χρονο. Ακούστηκε ακόμα ότι ο δράστης φορούσε και μάσκα τύπου full face χρώματος δέρματος που παρέπεμπε σε ηλικιωμένο.

Όπως προκύπτει από το φάκελο της υπόθεσης, υπάρχει μαρτυρία από πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από το άσπρο βαν και αντιλήφθηκε στο σημείο του εμπρησμού. Το πρόσωπο αυτό, ανέφερε ότι είδε το παράθυρο της δεξιά πίσω πόρτας του βαν όπου ήταν σπασμένο, ενώ υπήρχε στο χώρο εμπρησμού και άλλο αυτοκίνητο και δεν μπορούσε να περάσει από εκεί.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο δεύτερος άνδρας, που ήταν στη σκηνή του εμπρησμού, φορούσε καπέλο τύπου «Ζορό» και γυαλιά.

Το κατηγορητήριο

Το κατηγορητήριο είναι βαρύ, με συνολικά 17 κατηγορίες, μερικές εκ των οποίων επισύρουν ακόμα και φυλάκισης δια βίου, για τους πρώτους τέσσερις κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Πρόκειται για δύο 30χρονους, έναν 51χρονο και έναν 31χρονο.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού στις 29 Ιανουαρίου του 2026.

Η εν λόγω υπόθεση, αν και πήρε αριθμό φακέλου και ορίστηκε, αναμένεται να αποσυρθεί όταν και εφόσον καταχωρηθεί σε άλλη διαδικασία η υπόθεση για τους δύο 28χρονους που είναι στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθως, οι δύο χωριστές διαδικασίες θα αποσυρθούν και θα καταχωρισθούν εκ νέου ως μία, προκειμένου να δικαστεί η υπόθεση της δολοφονίας συνολικά, για όλους τους εμπλεκόμενους.

Στο κατηγορητήριο βρίσκονται 104 μάρτυρες κατηγορίας, ενώ σε αυτούς περιλαμβάνονται και τα τρία πρόσωπα που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, γεγονός που προκαλεί επίσης ερωτήματα για τον χειρισμό.

Κατηγορητήριο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για φόνο, εμπρησμό, καθώς και παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου. Επιπλέον, τους αποδίδεται παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, κλοπή αυτοκινήτου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Τέλος, στον 51χρονο αποδίδεται επιπρόσθετα η κατηγορία της κλεπταποδοχής.