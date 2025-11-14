Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ψηφιακή πλατφόρμα για τις δομές φροντίδας εγκαινίασε το Υφ. Πρόνοιας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πρόκειται για ένα εργαλείο που υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων για εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Την έναρξη λειτουργίας της Ψηφιακής Πλατφόρμας Δομών Κοινωνικής Φροντίδας ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, σημειώνοντας ότι αυτή θα προσφέρει στους πολίτες εύκολη, αξιόπιστη και διαφανή πρόσβαση σε όλες τις εγκεκριμένες δομές κοινωνικής φροντίδας που λειτουργούν υπό την εποπτεία του.

«Πρόκειται για ένα εργαλείο που υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας για εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες», αναφέρει. Συγκεκριμένα στην πλατφόρμα στο socialcare.org.cy θα υπάρχουν οι δομές και τα στοιχεία επικοινωνίας ανά επαρχία και δήμο, ομάδα πληθυσμού που τους ενδιαφέρει και είδος προγράμματος.

Στις δομές περιλαμβάνονται στέγες ηλικιωμένων και αναπήρων, παιδοβρεφοκομικοί σταθμοί, κατοικίες υποστήριξης στην ανεξάρτητη διαβίωση. κέντρα ενηλίκων, φροντιστές (Σπίτια στην Κοινότητα), κέντρα προστασίας και απασχόλησης παιδιών, μονάδες διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες και άλλα προγράμματα για άτομα με αναπηρίες.

Το Υφυπουργείο σημειώνει ότι «μέσα από τη χαρτογράφηση των δομών κοινωνικής φροντίδας σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, ενισχύεται η προσβασιμότητα του πολίτη στο ευρύτερο δίκτυο στήριξης και προστασίας, με στόχο την άμεση και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

Υφυπουργείο Κοινωνικής ΠρόνοιαςΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα