Ψηφιακή πλατφόρμα για τις δομές φροντίδας εγκαινίασε το Υφ. Πρόνοιας

Την έναρξη λειτουργίας της Ψηφιακής Πλατφόρμας Δομών Κοινωνικής Φροντίδας ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, σημειώνοντας ότι αυτή θα προσφέρει στους πολίτες εύκολη, αξιόπιστη και διαφανή πρόσβαση σε όλες τις εγκεκριμένες δομές κοινωνικής φροντίδας που λειτουργούν υπό την εποπτεία του.

«Πρόκειται για ένα εργαλείο που υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας για εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες», αναφέρει. Συγκεκριμένα στην πλατφόρμα στο socialcare.org.cy θα υπάρχουν οι δομές και τα στοιχεία επικοινωνίας ανά επαρχία και δήμο, ομάδα πληθυσμού που τους ενδιαφέρει και είδος προγράμματος.

Στις δομές περιλαμβάνονται στέγες ηλικιωμένων και αναπήρων, παιδοβρεφοκομικοί σταθμοί, κατοικίες υποστήριξης στην ανεξάρτητη διαβίωση. κέντρα ενηλίκων, φροντιστές (Σπίτια στην Κοινότητα), κέντρα προστασίας και απασχόλησης παιδιών, μονάδες διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες και άλλα προγράμματα για άτομα με αναπηρίες.

Το Υφυπουργείο σημειώνει ότι «μέσα από τη χαρτογράφηση των δομών κοινωνικής φροντίδας σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, ενισχύεται η προσβασιμότητα του πολίτη στο ευρύτερο δίκτυο στήριξης και προστασίας, με στόχο την άμεση και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του».

Πηγή: ΚΥΠΕ