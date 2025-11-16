Διπλασιάζει κλίνες η Λευκωσία μέχρι το 2027 - Ένας νέος τουριστικός προορισμός ξεπροβάλλει…

Την ανεξερεύνητη προοπτική της για τουριστική ανάπτυξη δοκιμάζει η Λευκωσία, η οποία μέχρι το 2027 θα διπλασιάσει τη δυναμικότητα των ξενοδοχειακών της μονάδων. Σήμερα, λειτουργούν στην πόλη 12 ξενοδοχεία, δυναμικότητας περίπου 670 δωματίων και 1.300 κλινών, εκ των οποίων μόνο το Hilton πεντάστερο.

Εκτός από το Landmark, που μετατρέπεται σε Mariot και εισάγει στην αγορά 265 δωμάτια και 18 σουίτες, και το οποίο βρίσκεται στην τελική ευθεία πριν από το grand opening, υπάρχουν και άλλες ξενοδοχειακές μονάδες στα σκαριά. Να υπενθυμίσουμε πως τον «χορό» άνοιξε πριν από μερικούς μήνες η Thanos Hotel με το μικρό μπουτίκ ξενοδοχείο Amyth, στην εντός των τειχών πόλη, το οποίο διαθέτει 10 δωμάτια και σουίτες.

Δύο ξενοδοχεία στη Μακαρίου

Το παλιό κτήριο της πρώην Λαϊκής Τράπεζας στη λεωφόρο Μακαρίου, στην καρδιά της πόλης, μία επένδυση που σχεδιάστηκε εδώ και πολλά χρόνια αλλά παρέμενε στάσιμη, έχει «ξεκλειδώσει». Ο χώρος έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο εργοτάξιο που εργάζεται εντατικά για την ανοικοδόμηση ενός ξενοδοχείου 168 κλινών, ιδιοκτησίας του ομίλου Φατάλ, ισραηλινών συμφερόντων.

Λίγο πιο κάτω, σε πάροδο της Μακαρίου, το κτήριο της παλιάς κλινικής Αναστασιάδη υφίσταται μία ριζική ανακαίνιση με στόχο τη δημιουργία ενός νέου μπουτίκ ξενοδοχείου 70 δωματίων.

Το ξενοδοχείο Maralia επί της Ομήρου, με θέα την Πλατεία Ελευθερίας, έχει επίσης ολοκληρωθεί. Αναμενόταν να λειτουργήσει πριν την πανδημία, κάτι που έως σήμερα δεν έγινε εφικτό, αναμένεται ωστόσο να επιπλωθεί και να ξεκινήσει εντός 2026 τη λειτουργία του. Διαθέτει 40 δωμάτια.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Λευκωσίας Χαράλαμπο Προύντζο, σε διαδικασία αδειοδότησης βρίσκονται άλλες δύο μπουτίκ ξενοδοχειακές μονάδες. «Επιπλέον, ενημερωνόμαστε ότι έχει πουληθεί μεγάλο τεμάχιο επί της λεωφόρου Γρίβα Διγενή για μεικτή ανάπτυξη ξενοδοχείου και διαμερισμάτων γνωστής αλυσίδας», αποκάλυψε ο δήμαρχος. Το κτήριο βρίσκεται κοντά στα φώτα Γαβριηλίδη.

Έχει εξάλλου ολοκληρωθεί και η ανακαίνιση του πρώην Holiday Inn πλησίον της Πλατείας Σολωμού, ίδιας ιδιοκτησίας με το Landmark, δεν έχει γίνει ωστόσο γνωστό πότε θα επιπλωθεί και θα λειτουργήσει.

Όπως επισημαίνει ο κ. Προύντζος, πέρα από την προσέλκυση μόνιμων κατοίκων στο κέντρο της πόλης, κάτι που ήδη βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης μέσα από 12 μεγάλες οικιστικές αναπτύξεις που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, η τουριστική ανάπτυξη, που πάντα έλειπε από την πρωτεύουσα, με τη σταδιακή ολοκλήρωση των ξενοδοχειακών μονάδων θα αποτελέσει κινητήριο δύναμη για να αποκτήσει το κέντρο ξανά ζωή.

Επιστρέφει η νεολαία στο κέντρο

Το ενθαρρυντικό είναι, σύμφωνα με τον δήμαρχο Λευκωσίας, πως με τις αναπλάσεις που έγιναν στην περιοχή του κέντρου η νεολαία επιστρέφει… «Ειδικά εκεί όπου έγιναν αναπλάσεις υπάρχει έκρηξη επισκεψιμότητας. Μάλιστα και οι ιδιοκτήτες των υποστατικών, κυρίως εστίασης, που έχουν ανοίξει, έχουν πάρα πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Ουσιαστικά ήρθαν και διαμόρφωσαν την περιοχή. Είναι φυσιολογικό όταν ανοίγει μαγαζί ένας 35άρης ο κόσμος που μαζεύει να είναι νεολαία. Για αυτό και εμείς προωθούμε τη διοργάνωση εκδηλώσεων και έχουμε αγκαλιάσει πάρα πολλές εκδηλώσεις που προωθούνται από άλλους. Μόνο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο οι εκδηλώσεις που έγιναν προσέλκυσαν χιλιάδες κόσμου στο κέντρο. Οι πολίτες τώρα ανακαλύπτουν τα έργα αναδιαμόρφωσης που έγιναν στο κέντρο. Και με τις αναπλάσεις που προγραμματίζουμε, θα αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο την εμπειρία του επισκέπτη».

Ανάπλαση Λήδρας-Ονασαγόρου

Αρχές του 2026, όπως μας λέει ο δήμαρχος κ. Προύντζος, ξεκινά η επιδιόρθωση των προσόψεων των κτηρίων στους πεζόδρομους Λήδρας και Ονασαγόρου. Έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό ένα κονδύλι 13 εκατ. ευρώ προς αυτόν τον σκοπό.

«Αμέσως μετά θα αρχίσει κι ο δομημένος διάλογος, με τους καταστηματάρχες της περιοχής, για την αναβάθμιση και των υπόγειων υποδομών. Λύματα, ρεύμα, όμβρια ύδατα, υδατοπρομήθεια κτλ. Τα οποία είναι πεπαλαιωμένα και βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση»...

Ένα δύσκολο έργο, που θα φέρει όμως νέα πνοή στους πεζόδρομους της εντός των τειχών πόλης, σημειώνει, αφού θα ανακατασκευαστεί εξολοκλήρου το πλακόστρωτο δάπεδο, ώστε να προσφέρει περισσότερη άνεση στους περιπατητές. Δίνοντας, επιτέλους, πρόσβαση και στα άτομα με κινητικά προβλήματα που σήμερα σχεδόν δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν λόγω της φθοράς του πλακόστρωτου αλλά και των ανύπαρκτων υποδομών για τη διευκόλυνσή τους. Στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας θα βελτιωθεί η σκίαση και θα αυξηθεί το πράσινο, κάτι που ο δήμος διερευνά αυτή την περίοδο.

«Είναι σίγουρα δύσκολο έργο, για αυτό πάμε με εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις σε σχέση με τη διαχείρισή του. Θα διοριστεί διευθυντής έργου -project manager- και θα διεξαχθεί ένας εκτεταμένος διάλογος με τους ιδιοκτήτες και χρήστες των υποστατικών, με στόχο να μειώσουμε στον μέγιστο βαθμό τις επιπτώσεις», εξηγεί ο κ. Προύντζος.

Φυσική σκίαση

Ένα έργο που ταλαιπωρεί την πόλη ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή του είναι η Πλατεία Ελευθερίας. Ενώ οι πολίτες έχουν αγκαλιάσει το κάτω διάζωμα της τάφρου όπου έγινε μία πράσινη τοπιοτέχνηση με στοιχεία νερού και διευκολύνσεις για τους επισκέπτες, το πάνω μέρος, πλήρως τσιμεντοποιημένο, με αστικό εξοπλισμό τα «εξωγήινα» παγκάκια, παραμένει ένα αφιλόξενο τοπίο.

«Είμαστε σε επικοινωνία με τους αρχιτέκτονες του έργου. Τους ζητήσαμε να μας υποβάλουν προτάσεις ώστε η πλατεία να γίνει πιο φιλική. Εμείς, ως Δήμος, έχουμε καταλήξει σε μία εισήγηση, που είναι η τοποθέτηση φυσικής σκίασης στο πάνω μέρος της πλατείας».

Βελτιώσεις, αναφέρει ο δήμαρχος, προωθούνται και στο κάτω μέρος της πλατείας με ενίσχυση του παιδότοπου και διεύρυνση των υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Πρωτοβουλίες

Ο δήμαρχος εκφράζει την πεποίθηση ότι η αναβίωση της λεωφόρου Μακαρίου δεν εστιάζεται στη διέλευση ή όχι οχημάτων. Παρότι σέβεται, όπως τονίζει, την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για άνοιγμα στα ΙΧ.

«Γιατί όλοι οι δρόμοι πέριξ πάνε πολύ καλά εμπορικά; Η Στασικράτους, η Μνασιάδου, η Πινδάρου, όλοι εκτός από τη Μακαρίου»…

Θεωρεί ότι το ύψος των ενοικίων στη Μακαρίου αποτελεί έναν βασικό λόγο για την υποτονική εμπορική ανάπτυξη του δρόμου. «Θα καλέσω τους ιδιοκτήτες όλων των υποστατικών της Μακαρίου σε συνάντηση. Θέλω να ακούσω από τους ιδίους τη θέση τους ως προς το ύψος των ενοικίων, γιατί είναι ένα θέμα που λαμβάνω πολύ έντονα από την επιχειρηματική κοινότητα».

Όσον αφορά τη διέλευση οχημάτων ανέφερε πως η όποια εξέλιξη δεν εξαρτάται από τον δήμο. «Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Αστυνομία και τους χρηματοδότες του έργου. Είμαστε σε επικοινωνία και πιέζουμε για να μας δοθούν οριστικές απαντήσεις. Αν όμως ρωτάτε κατά πόσο η εμπορικότητα του δρόμου θα λυθεί με το άνοιγμά του, νομίζω ότι ίσως δεν είναι ολοκληρωμένη αυτή η προσέγγιση. Γιατί πιστεύω ότι σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει το ύψος των ενοικίων», εξήγησε ο δήμαρχος.

Έτσι θα γίνει βιώσιμη η Μακαρίου

«Η ποιοτική έρευνα που κάναμε με συμβούλους μάς έδειξε ότι οι πολίτες που κατεβαίνουν στο κέντρο ζητούν ένα προσιτό εμπορικό προϊόν αλλά, αν πάμε με τη συλλογιστική του να φέρουμε στη Μακαρίου ακριβώς τα ίδια καταστήματα που υπάρχουν στα malls, δεν πρόκειται να πετύχει το εγχείρημα. Εάν η λογική είναι να επιστρέψουμε στη Μακαρίου της δεκαετίας του 1980, είναι μια αντίληψη κατανοητή λόγω της νοσταλγίας που εκπέμπει, μόνο που σήμερα είμαστε στο 2025, που οι καταναλωτικές συνήθειες είναι διαφορετικές», εξηγεί. «Επίσης στο κέντρο τώρα σιγά-σιγά επανέρχεται ο μόνιμος πληθυσμός. Σε άλλες περιοχές, όπως στην 28ης Οκτωβρίου στην Έγκωμη, η εμπορική ανάπτυξη ήταν συνεπακόλουθη της τεράστιας οικιστικής ανάπτυξης. Συνεπώς η Μακαρίου αλλάζει. Και με την εγκατάσταση μόνιμων κατοίκων, και με την τουριστική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δούμε την ανάπτυξη της λεωφόρου και υπό αυτό το πρίσμα μέχρι και υπεραγορές θα πρέπει να ανοίξουν στο κέντρο της πόλης, διότι είναι κάτι που απουσιάζει».