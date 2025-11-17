Σύλληψη 43χρονου για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

Νέα υπόθεση κατοχής και διάδοσης υλικού παιδικής πορνογραφίας διερευνά η Αστυνομία, η οποία προχώρησε σήμερα στη σύλληψη 43χρονου άνδρα, μετά από σχετικές εξετάσεις της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε όταν η Αστυνομία έλαβε πληροφορία ότι χρήστης κοινωνικής πλατφόρμας είχε αποστείλει μέσω του λογαριασμού του δύο αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού. Μέλη της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εντόπισαν τα στοιχεία του 43χρονου, ο οποίος φέρεται να ήταν κάτοχος του συγκεκριμένου λογαριασμού.

Μετά την έκδοση δικαστικού εντάλματος, ο ύποπτος συνελήφθη λίγο πριν το μεσημέρι της Δευτέρας. Ακολούθησε έρευνα στην κατοχή και την οικία του, κατά την οποία εντοπίστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και ένας φορητός υπολογιστής τύπου ταμπλέτας. Οι συσκευές κατακρατήθηκαν και θα υποβληθούν σε δικανική εξέταση.

Ο 43χρονος τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων. Η Αστυνομία διερευνά αδικήματα που αφορούν απόκτηση ή κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου, καθώς και διανομή, διάδοση ή μετάδοση τέτοιου υλικού.