Στο κελί για έξι χρόνια 49χρονος για υπόθεση ναρκωτικών - Βρήκαν στη κατοχή του από κοκαΐνη μέχρι κεταμίνη

Ποινή φυλάκισης έξι ετών επέβαλε σήμερα το Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε 49χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών.

Ο 49χρονος, υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη στις 26 Φεβρουαρίου 2025, όταν στο αυτοκίνητό του, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους 363 γραμμαρίων.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί την ίδια μέρα και 37χρονος, στο αυτοκίνητο και στο διαμέρισμα του οποίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κοκαΐνη, μεικτού βάρους 201 γραμμαρίων, ποσότητα κεταμίνης μεικτού βάρους έξι γραμμαρίων και άλλα τεκμήρια.

Όσον αφορά στον 37χρονο, το Κακουργιοδικείο διέταξε όπως αυτός παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2025.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η ΥΚΑΝ.