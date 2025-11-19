Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στο κελί για έξι χρόνια 49χρονος για υπόθεση ναρκωτικών - Βρήκαν στη κατοχή του από κοκαΐνη μέχρι κεταμίνη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η ΥΚΑΝ.

Ποινή φυλάκισης έξι ετών επέβαλε σήμερα το Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε 49χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών.

Ο 49χρονος, υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη στις 26 Φεβρουαρίου 2025, όταν στο αυτοκίνητό του, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους 363 γραμμαρίων.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί την ίδια μέρα και 37χρονος, στο αυτοκίνητο και στο διαμέρισμα του οποίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κοκαΐνη, μεικτού βάρους 201 γραμμαρίων, ποσότητα κεταμίνης μεικτού βάρους έξι γραμμαρίων και άλλα τεκμήρια.

Όσον αφορά στον 37χρονο, το Κακουργιοδικείο διέταξε όπως αυτός παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2025.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η ΥΚΑΝ.

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα