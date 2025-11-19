Αύξηση ποινής σε υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικου που διαπράχθηκε πριν από 20 χρόνια

Με αύξηση της ποινής φυλάκισης σε 4 έτη, αλλά και με σαφείς αναφορές ότι η καθυστέρηση στην υποβολή καταγγελίας δεν οδηγεί σε κατάργηση της αυστηρότητας με την οποία πρέπει να τυγχάνουν χειρισμού υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων προσώπων, το Εφετείο εξέδωσε σήμερα απόφαση στην έφεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για επιβολή έκδηλα ανεπαρκούς ποινής από το Κακουργιοδικείο σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου προσώπου, που διαπράχθηκε πριν από 21 χρόνια και καταγγέλθηκε από το θύμα 17 χρόνια μετά.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει πως τα αδικήματα διαπράχθηκαν τα έτη 2004/2005, ενώ η καταγγελία εκ μέρους του θύματος υποβλήθηκε στην Αστυνομία το 2021, δηλαδή 17 σχεδόν χρόνια μετά από τη διάπραξη των αδικημάτων «και μόνο όταν το θύμα ενηλικιώθηκε και έτυχε ψυχολογικής υποστήριξης κατάφερε να αποφασίσει να προβεί στην καταγγελία».

Η συγκεκριμένη απόφαση αναδεικνύεται από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ως υπόμνηση ότι ο χρόνος που διαρρέει από την τέλεση σεξουαλικής φύσεως αδικημάτων εναντίον ανήλικων προσώπων μέχρι την καταγγελία τους στην Αστυνομία, δεν χρειάζεται να εκλαμβάνεται ως τροχοπέδη από πλευράς των θυμάτων στην υποβολή της καταγγελίας τους.

Προς τούτο, ουσιώδης είναι και η αναφορά του Εφετείου στην απόφασή του όπου δεν παραλείπει να επισημάνει το γεγονός ότι η καθυστέρηση της καταγγελίας από τον παραπονούμενο και το γεγονός ότι η υπόθεση οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης μετά από τόσα χρόνια, «δεν οδηγεί σε κατάργηση της αυστηρότητας με την οποία θα πρέπει να τυγχάνουν χειρισμού τέτοιου είδους υποθέσεις. Ούτε και ο χρόνος που διέρρευσε από την καταγγελία μέχρι την επιβολή ποινής, στην προκείμενη περίπτωση, καθορίζει το είδος ή το ύψος της ποινής».

Για να συνεχίσει σημειώνοντας ότι «οι ποινές που θα πρέπει να επιβάλλονται θα πρέπει να είναι αυστηρές και αποτρεπτικές εξαιτίας της ιδιαίτερης σοβαρότητας ως εγκλήματα τα οποία στρέφονται κατά των ηθών αλλά προσβάλλουν, παράλληλα, και καταρρακώνουν την προσωπικότητα του θύματος».

Στον κατηγορούμενο είχαν αρχικά επιβληθεί συντρέχουσες ποινές 2 ετών και 6 μηνών για τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικών αδικημάτων.

Ο κατηγορούμενος είχε καταχωρίσει έφεση εναντίον της πιο πάνω ποινής ισχυριζόμενος επιβολή υπερβολικής ποινής.

Η έφεση του κατηγορούμενου απορρίφθηκε ως αβάσιμη. Μετά την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα, η ποινή αντικαταστάθηκε από ποινή φυλάκισης 4 ετών.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Μαρίνα Μασούρα.