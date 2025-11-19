Καυτή συνεδρία στην επ. Παιδείας: Κρίνεται το μέλλον της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (εικόνες)

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 14:40 το μεσημέρι, η συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής με αντικείμενο το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, μια μεταρρύθμιση που έχει ήδη προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση και αντιπαραθέσεις. Το Υπουργείο Παιδείας παρουσιάζει ένα εκσυγχρονισμένο μοντέλο το οποίο φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το παλιό πλαίσιο με ένα πιο αντικειμενικό και διαφανές σύστημα, βασισμένο σε μετρήσιμα κριτήρια, ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης και αξιολόγηση που να αντανακλά ουσιαστικά το έργο που παράγεται μέσα στις σχολικές αίθουσες.









Την ίδια ώρα οι εκπαιδευτικές οργανώσεις εκφράζουν έντονη αντίθεση υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση προχωρεί χωρίς επαρκή διάλογο και ότι η προτεινόμενη διαδικασία δημιουργεί ανισορροπίες και περιθώρια αυθαιρεσίας. Να σημειωθεί ότι η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου θα λάβει μέρος μέσω διαδικτύου, καθότι τραυματίστηκε πρόσφατα σε ατύχημα.

Το Υπουργείο από την πλευρά του υπογραμμίζει ότι η ψήφιση της μεταρρύθμισης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης προειδοποιώντας για τον κίνδυνο οικονομικής απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων αν δεν υπάρξει πρόοδος. Πρόκειται για μια παράμετρο που επικρέμεται πάνω από τις σημερινές τοποθετήσεις και προσδίδει επιπλέον βάρος στη σημερινή διαδικασία.