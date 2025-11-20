Δήμος Λεμεσού: Κονδύλι €40.000 για 700 στειρώσεις γατών με τη συμμετοχή εθελοντών

Μεγάλη εκστρατεία για στείρωση αδέσποτων γατών ξεκινά ο Δήμος Λεμεσού, προσπαθώντας να συμβάλει στον περιορισμό των αδέσποτων γατών που υπάρχουν στην πόλη. Για πρώτη φορά, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αποφασίστηκε όπως χρησιμοποιηθεί κονδύλι ύψους 40.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό, ποσό πολλαπλάσιο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι στειρώσεις αδέσποτων γατών ήταν ελάχιστες.

Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, πρόκειται για μια συντονισμένη προσπάθεια διαχείρισης του πληθυσμού των αδέσποτων γατών, με στόχο τη σταδιακή μείωσή του, τη βελτίωση της ευζωίας των ζώων και την προστασία της δημόσιας υγείας. Η δράση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της δημοτικής Αρχής και έρχεται ως συνέχεια της λειτουργίας από το 2024 της Επιτροπής Ευημερίας των Ζώων του Δήμου Λεμεσού.

Το πρόγραμμα που ετοίμασε ο δήμος σε συνεννόηση με ομάδες εθελοντών προβλέπει μία συγκεκριμένη διαδικασία και στόχευση σε ειδικές περιοχές όπου σήμερα υπάρχει οξυμένο πρόβλημα. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν 700 στειρώσεις γατών (450 θηλυκές και 240 αρσενικές) εντός έξι μηνών, αρχίζοντας άμεσα και στοχεύοντας σε τρεις συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου Λεμεσού, δηλαδή το ιστορικό κέντρο, την περιοχή Βαθκειά και το πάρκο Γαρύλλη.

Ο κ. Αρμεύτης επανέλαβε την πεποίθησή του πως «μια πόλη που σέβεται τα ζώα της είναι μια πόλη που σέβεται και τους ανθρώπους της.

Το πρόγραμμα στειρώσεων υλοποιείται με τη βοήθεια εθελοντών, τη στήριξη φιλοζωικών οργανώσεων και τη συνεργασία τεσσάρων κτηνιάτρων του ιδιωτικού τομέα. Την παρουσίαση του προγράμματος στειρώσεων χαιρέτισε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κτηνιάτρων, Δημήτρης Επαμεινώνδα, ο οποίος επεσήμανε ότι «το ζήτημα των αδέσποτων ζώων στις πόλεις της Κύπρου χρήζει μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας». Και πρόσθεσε πως «η προσπάθεια του Δήμου Λεμεσού περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Αυτές οι δράσεις πάντα θα στηρίζονται από την επιστημονική κοινότητα των κτηνιάτρων και ελπίζουμε ότι κι άλλοι δήμοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του Δήμου Λεμεσού».

H πρόεδρος της Επιτροπής Ευημερίας Ζώων του Δήμου Λεμεσού, Στάλω Στεφάνου, σημείωσε πως «η ευθύνη είναι δική μας και περνά μέσα από τη σωστή ενημέρωση, την πρόληψη και την προστασία. Κάθε ζώο αξίζει σεβασμό, προστασία και μια ζωή με αξιοπρέπεια».

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα στειρώσεων παρουσίασε ο προϊστάμενος της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεμεσού, Φάνος Παναγή, ο οποίος επεσήμανε, μεταξύ άλλων, πως για την εφαρμογή του απαιτείται η συνεργασία των εθελοντών, οι οποίοι θα λαμβάνουν το σχετικό κουπόνι από την Υγειονομική Υπηρεσία του δήμου και θα μπορούν στη συνέχεια να μεταφέρουν τις γάτες για στείρωση στους συνεργαζόμενους κτηνιάτρους και ακολούθως να τους επιστρέψουν στους χώρους τους. Με τη διαδικασία αυτή θα γίνει και μία πρώτη προσπάθεια καταγραφής του πληθυσμού των γατών και των αναγκών για νέες στειρώσεις. Σημειώνεται ότι οι εθελοντές μπορούν να εγγραφούν στο σύστημα του δήμου μέσω ειδικής σελίδας που έχει δημιουργηθεί.