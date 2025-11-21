Κρίσιμη η κατάσταση του 26χρονου που δέχτηκε χτυπήματα με μαχαίρι

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λεμεσού ο 26χρονος, θύμα απόπειρας φόνου, το απόγευμα της Τετάρτης στα Κονιά της επαρχίας Πάφου.

Ο 26χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή και νοσηλεύεται σε καταστολή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ιδιωτικού Νοσοκομείου στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς τα δύο πρώτα 24ωρα χαρακτηρίζονται κρίσιμα.

Ο φερόμενος δράστης 58 ετών μετά την σύλληψη του παρουσιάστηκε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Πάφου την Πέμπτη το οποίο εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησης του για οκτώ ημέρες.

Ο εξεταστής της υπόθεσης Ανδρόνικος Τσαππής ανέφερε στο Δικαστήριο πως το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη με την λήψη επιπρόσθετων καταθέσεων με την εξέταση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, με την εξέταση των καμερών ασφαλείας της περιοχής, αλλά και με την διενέργεια διαφόρων επιθεωρήσεων σκηνών.

Η υπόθεση απόπειρας φόνου και μαχαιροφορίας που διερευνά το ΤΑΕ Πάφου διαπράχθηκε την Τετάρτη περί η ώρα 18:15, έξω από περίπτερο στα Κονιά σε κεντρικό δρόμο.

Κάτω από συνθήκες που διερευνά η αστυνομία ο 26χρονος και ο 58χρονος συναντήθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης έξω από το περίπτερο, στον κεντρικό δρόμο των Κονιών, και μετά από λογομαχία ο 58χρονος φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι τραυματίζοντας σοβαρά τον 26χρονο.

Αρχικά φέρεται τα πρώτα κτυπήματα να τα δέχτηκε ο νεαρός ενώ βρισκόταν στην θέση του οδηγού και ακολούθως ο φερόμενος δράστης φέρεται να άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και να συνέχισε την επίθεση του.

Ο 26χρονος δέχτηκε τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματος του.

Φερόμενος δράστης φέρεται να είναι ο πατέρας της κοπέλας με την οποία διατηρούσε σχέση στο παρελθόν ο νεαρός. Η κοπέλα προέβη σε καταγγελία στην αστυνομία, ότι νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης το θύμα τις είχε προκαλέσει ζημιά στους τροχούς του οχήματος της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγουμένως ο 26χρονος φέρεται να της κτυπούσε την πόρτα της κατοικίας της που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το περίπτερο όπου διαπράχθηκε το συμβάν και στην συνέχεια να της προκάλεσε ζημιά στους τροχούς του οχήματος της.

Τα περιστατικά αυτά η νεαρή τα ανέφερε στον πατέρα της, με αποτέλεσμα την αντίδραση του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Πάφου.