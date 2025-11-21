Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λεμεσός: Ασθενοφόρο «παγιδεύτηκε» από το φόβο των οδηγών να μην τους καταγράψει η κάμερα της Τροχαίας (βίντεο)

Οι κάμερες φαίνεται ότι έχουν επιφέρει φόβο σε οδηγούς, οι οποίοι ακινητούν αντί να ανοίξουν διάδρομο, μήπως και «γραφτούν».

Η κυκλοφοριακή «κόλαση» στη Λεμεσό δε σταματά ούτε μέρα, αλλά ούτε και τη νύχτα. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, ένα ασθενοφόρο σε πλήρη εκτροπή, με σειρήνες και αναμμένα φώτα, βρέθηκε ακινητοποιημένο μέσα σε μια από τις πιο πολυσύχναστες διασταυρώσεις της πόλης ενώ οι οδηγοί γύρω του δεν έκαναν χώρο για να περάσει. Ο λόγος; Ο φόβος ότι η κάμερα της τροχαίας στη σηματοδοτούμενη διασταύρωση θα τους καταγράψει και θα τους επιβάλει πρόστιμο.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεμεσό έχει φτάσει στο σημείο όπου η καθημερινότητα μετατρέπει σε χάος τους δρόμους σε τέτοιο το μέγεθος που ακόμη και ένα όχημα έκτακτης ανάγκης μένει «κολλημένο» επειδή οι οδηγοί δεν τολμούν να κινηθούν. Επιπρόσθετα, τα σταθερά σημεία ελέγχου με κάμερες φαίνεται ότι έχουν επιφέρει φόβο στους οδηγούς, οι οποίοι αντί να ανοίξουν διάδρομο, επιλέγουν να μένουν ακίνητα.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η σελίδα Road Report Cy στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

 

