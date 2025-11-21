Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η ΕΛΔΥΚ απένειμε τιμητική πλακέτα στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Τιμητική πλακέτα με συμβολισμούς για την ουσία του ελληνικού έθνους καθώς και αγαλματίδιο που συμβολίζει τον Μαχητή της ΕΛΔΥΚ, απένειμε σήμερα η ΕΛΔΥΚ μέσω του Διοικητή της Συνταγματάρχη Αστέριου Δεσπούδη, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, διαβεβαιώνοντας ότι η ΕΛΔΥΚ πάντα είναι στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα διατηρήσει το αξιόμαχο της στο μέγιστο επίπεδο.

Ανακοίνωση της Προεδρίας αναφέρει ότι από πλευράς του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «παραλαμβάνω εκ μέρους του κυπριακού λαού ευχαριστώντας σας ξανά για όλα όσα έχετε κάνει για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε, επίσης, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας  Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος αναφέρθηκε στον ψυχισμό της ΕΛΔΥΚ για προάσπιση της δημοκρατίας και της ειρήνης, με τον Διοικητή της ΕΛΔΥΚ να διαβεβαιώνει ότι αυτός ο ψυχισμός υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει. 

