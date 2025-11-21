ΑΚΕΛ σε ρυθμούς Εκλογών: Συνδιασκέψεις οργανώσεων Λευκωσίας – Κερύνειας και Πάφου το Σάββατο

Πραγματοποιούνται το Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025, οι Επαρχιακές Συνδιασκέψεις του ΑΚΕΛ Λευκωσίας–Κερύνειας και του ΑΚΕΛ Πάφου, στο πλαίσιο της διαδικασίας καταρτισμού του ψηφοδελτίου του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία. Οι Συνδιασκέψεις θα αναδείξουν τους υποψήφιους και τις υποψήφιες του κόμματος για τις επαρχίες Κερύνειας και Πάφου ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι υποψήφιοι/ες που θα εκλεγούν από τις Επαρχιακές Εκλογικές Συνδιασκέψεις θα οδηγηθούν στο τέλος του μήνα ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής για επικύρωση.

Συνδιάσκεψη ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας

Η Συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 9:30 π.μ. στην Αίθουσα ΕΤΚΑ – ΠΕΟ (Σιμωνίδου 14, Λευκωσία) για να εκλέξει τους υποψήφιους της επαρχίας Κερύνειας.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, ενώ τις εργασίες θα ανοίξει ο Επαρχιακός Γραμματέας Λευκωσίας–Κερύνειας, Χρίστος Χριστόφιας.

Συνδιάσκεψη ΑΚΕΛ Πάφου

Την ίδια ώρα, στις 9:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της ΠΕΟ Πάφου η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη Πάφου.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. Τις εργασίες θα ανοίξει ο Επαρχιακός Γραμματέας Πάφου, Αντρέας Φακοντής.