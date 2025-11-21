Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΑΚΕΛ σε ρυθμούς Εκλογών: Συνδιασκέψεις οργανώσεων Λευκωσίας – Κερύνειας και Πάφου το Σάββατο

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι υποψήφιοι/ες που θα εκλεγούν από τις Επαρχιακές Εκλογικές Συνδιασκέψεις θα οδηγηθούν στο τέλος του μήνα ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής για επικύρωση.

Πραγματοποιούνται το Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025, οι Επαρχιακές Συνδιασκέψεις του ΑΚΕΛ Λευκωσίας–Κερύνειας και του ΑΚΕΛ Πάφου, στο πλαίσιο της διαδικασίας καταρτισμού του ψηφοδελτίου του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία. Οι Συνδιασκέψεις θα αναδείξουν τους υποψήφιους και τις υποψήφιες του κόμματος για τις επαρχίες Κερύνειας και Πάφου ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Συνδιάσκεψη ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας

Η Συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 9:30 π.μ. στην Αίθουσα ΕΤΚΑ – ΠΕΟ (Σιμωνίδου 14, Λευκωσία) για να εκλέξει τους υποψήφιους της επαρχίας Κερύνειας.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, ενώ τις εργασίες θα ανοίξει ο Επαρχιακός Γραμματέας Λευκωσίας–Κερύνειας, Χρίστος Χριστόφιας.

Συνδιάσκεψη ΑΚΕΛ Πάφου

Την ίδια ώρα, στις 9:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της ΠΕΟ Πάφου η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη Πάφου.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. Τις εργασίες θα ανοίξει ο Επαρχιακός Γραμματέας Πάφου, Αντρέας Φακοντής.

 

