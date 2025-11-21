Συντριβή ινδικού πολεμικού αεροσκάφους στο Dubai - Νεκρός ο πιλότος (βίντεο)

Ένα ινδικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια μιας πτητικής επίδειξης στο Dubai Airshow την Παρασκευή, σκοτώνοντας τον πιλότο μπροστά σε εκατοντάδες σοκαρισμένους θεατές.

Το ινδικής κατασκευής πολεμικό αεροσκάφος Tejas εκτελούσε έναν ελιγμό όταν έπεσε στο έδαφος και εξερράγη. Ο πιλότος δεν μπόρεσε να εκτιναχθεί.

Η συντριβή συνέβη μπροστά σε μια κερκίδα γεμάτη με κόσμο που παρακολουθούσε την ακροβατική επίδειξη την τελευταία ημέρα της μεγαλύτερης αεροπορικής επίδειξης της Μέσης Ανατολής.

Το γραφείο Τύπου της εκδήλωσης, επιβεβαίωσε τον «τραγικό θάνατο του πιλότου» ενώ η Ινδική Πολεμική Αεροπορία (IAF) ανακοίνωσε έρευνα.

«Η IAF λυπάται βαθιά για την απώλεια ζωών και στέκεται σθεναρά στο πλευρό της οικογένειας σε αυτή τη στιγμή πένθους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Το αεροπλάνο κατέπεσε περίπου 1,6 χιλιόμετρα από τον χώρο της έκθεσης, ο οποίος ήταν γεμάτος αεροπλάνα, ελικόπτερα και άλλο υλικό σε στατική έκθεση.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το αεροσκάφος να βυθίζεται στο έδαφος και να τυλίγεται στις φλόγες κατά την πρόσκρουση. Καπνός υψωνόταν από το σημείο της συντριβής καθώς τα οχήματα έκτακτης ανάγκης έσπευσαν προς το μέρος του.

«Ο πιλότος πετούσε σε χαμηλό υψόμετρο, εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ιρακινός αυτόπτης μάρτυρας Χασάν Λοκμάν.

«Στη συνέχεια φάνηκε ότι προσπαθούσε να αποφύγει το ατύχημα, άρχισε να κατευθύνει το αεροπλάνο προς τα πάνω, αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει εγκαίρως».

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην έναρξη της καθημερινής επίδειξης πτήσης.

Είναι η δεύτερη συντριβή των μονοθέσιων Tejas σε λιγότερο από δύο χρόνια μετά από ένα μη θανατηφόρο εκπαιδευτικό ατύχημα στο Ρατζαστάν τον Μάρτιο του περασμένου έτους.

Τον Σεπτέμβριο, η Ινδία υπέγραψε παραγγελία 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 97 αναβαθμισμένα μαχητικά αεροσκάφη Tejas Mk1A για να αντικαταστήσουν τον ρωσικό στόλο MiG-21 μετά από δεκαετίες χρήσης.

Το Tejas, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ινδία, εντάχθηκε για πρώτη φορά στην πολεμική αεροπορία το 2016.

Η συντριβή της Παρασκευής πιστεύεται ότι είναι η πρώτη στην ιστορία του Dubai Airshow, το οποίο χρονολογείται από το 1986.

🇦🇪 A fighter jet crashed at the Dubai Airshow. It was reportedly an Indian HAL Tejas.



The crash occurred at the Dubai Airshow around 14:10 local time at Al Maktoum International Airport in Dubai. pic.twitter.com/SQHbF1MRkt — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 21, 2025

Πηγή: ΚΥΠΕ