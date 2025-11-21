Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λάρνακα: Υπόσχονταν κέρδη από κρυπτονομίσματα και του άρπαξαν 50.000 ευρώ

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λάρνακας.

Καταγγέλθηκε την Παρασκευή στο Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λάρνακας από κάτοικο Λάρνακας ότι μεταξύ 24 Ιουλίου του 2025 και 10 Νοεμβρίου του 2025, άγνωστα πρόσωπα κατάφεραν, μέσω διαδικτύου, να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα άγνωστα πρόσωπα παρουσιάστηκαν στον παραπονούμενο ως χρηματιστές εταιρίας με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Σε ενημέρωσή του, ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει πως τον έπεισαν ότι θα τον καθοδηγούσαν σε κερδοφόρες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και ότι θα μπορούσε να παρακολουθεί την πίστωση των χρημάτων του, τις επενδύσεις και τα υποτιθέμενα κέρδη του μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής.

Αφού πείστηκε, ο παραπονούμενος, σε επτά διαφορετικές περιπτώσεις μεταξύ 24 Ιουλίου και 27 Οκτωβρίου 2025, απέστειλε συνολικά 50.000 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Στις αρχές Νοεμβρίου του 2025, κατά την προσπάθειά του να προβεί σε ανάληψη των υποτιθέμενων κερδών, του ζητήθηκε να καταβάλει επιπρόσθετο χρηματικό ποσό ως χρέωση ανάληψης, οπότε αντιλήφθηκε ότι είχε εξαπατηθεί.

ΚΥΠΡΟΣ

