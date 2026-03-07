Λίβανος: Συγκρούσεις Ισραήλ–Χεζμπολάχ κοντά στη Μπααλμπέκ

Ισραηλινοί στρατιώτες επιχείρησαν το βράδυ της Παρασκευής να αναπτυχθούν στην περιφέρεια Μπααλμπέκ του ανατολικού Λιβάνου, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (NNA στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά). Ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι απώθησαν τους ισραηλινούς στρατιώτες, όπως ανακοίνωσε το σιιτικό κίνημα – το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν.

Εάν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την βαθύτερη στο λιβανικό έδαφος επιχείρηση Ισραηλινών στρατιωτών από τον Νοέμβριο του 2024, όταν κομάντος είχαν συλλάβει τον αξιωματούχο της Χεζμπολάχ Ιμάντ Αμχάζ στην πόλη Μπατρούν του βορείου Λιβάνου.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων, οι μάχες ξέσπασαν στη Νάμπι Σιτ της Μπααλμπέκ, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Το σιιτικό κίνημα ανακοίνωσε πως μαχητές της αντιλήφθηκαν τη διείσδυση «τεσσάρων ελικοπτέρων» του ισραηλινού στρατού από την πλευρά των συριακών συνόρων. Μόλις προσγειώθηκαν, ομάδα μαχητών της Χεζμπολάχ ενεπλάκη σε μάχη με τους Ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στο νεκροταφείο του Νάμπι Σιτ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Οι συγκρούσεις κλιμακώθηκαν αφότου αποκαλύφθηκαν οι εχθρικές δυνάμεις», ανέφερε η Χεζμπολάχ, που ισχυρίστηκε ότι ακολούθησε μπαράζ αεροπορικών επιδρομών προτού οι εισβολείς αναγκαστούν να αποχωρήσουν.

Το Νάμπι Σιτ αποτέλεσε στόχο τουλάχιστον 13 ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών χθες Παρασκευή, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Στο μεταξύ, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή Μπεκάα του ανατολικού Λιβάνου, σύμφωνα με έναν μη οριστικό απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας.

«Οι επιδρομές του ισραηλινού εχθρού στην πόλη Νάμπι Σιτ, στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ, στοίχισαν τη ζωή σε εννέα ανθρώπους και άλλοι 17 τραυματίστηκαν» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια.

Πηγή: ΚΥΠΕ