"Να σταματήσει η δραματοποίηση της κατάστασης" - Για αναπαραγωγή ακραίων σεναρίων κάνει λόγο η ΕΤΑΠ ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου

Για αδικαιολόγητη δραματοποίηση της κατάστασης σε σχέση με τους κινδύνους, που ενδεχομένως να διατρέχει η Κύπρος, εξαιτίας της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, κάνει λόγο η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) ελεύθερης Αμμοχώστου. Με αφορμή τις αρνητικές επιπτώσεις, που άρχισαν να παρατηρούνται στην περιοχή με τις πρώτες ακυρώσεις κρατήσεων σε κάποια ξενοδοχεία, ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ Αμμοχώστου Γιώργος Τοφινής, με γραπτή του δήλωση, που απέστειλε χθες στα ΜΜΕ, σημειώνει, ότι η εταιρεία τουρισμού παρακολουθεί με προσοχή τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ορθώς λαμβάνει προληπτικά μέτρα για ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών έναντι του ενδεχομένου ενός τυφλού χτυπήματος. «Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, διαπιστώνουμε μια αδικαιολόγητη δραματοποίηση της κατάστασης σε σχέση με τους κινδύνους, που ενδεχομένως να διατρέχει η χώρα μας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση ότι η Κύπρος αποτελεί στόχο μείζονος σημασίας για το Ιράν ή τους συμμάχους του», υπογραμμίζει ο κ.Τοφινής, ο οποίος καλεί όλους σε αυτοσυγκράτηση, ψυχραιμία και ρεαλιστική αξιολόγηση των εξελίξεων. Όπως επισημαίνει, η αναπαραγωγή ακραίων σεναρίων και η καλλιέργεια πολεμικού κλίματος προκαλούν αχρείαστο πανικό στους πολίτες και πλήττουν την οικονομία του τόπου μας, ιδιαίτερα ενόψει της νέας καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου.

Εκτός πραγματικότητας

Στην γραπτή του ανακοίνωση ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ Αμμοχώστου υποστηρίζει πως τις τελευταίες μέρες προβάλλονται σενάρια γενικευμένης σύρραξης, δημιουργώντας την εντύπωση μιας κατάστασης εκτός πραγματικότητας. Για τον λόγο αυτό, η τοπική εταιρεία τουρισμού απευθύνει δημόσια έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους, και ιδιαίτερα όσους διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υπεύθυνοι στις δημόσιες τοποθετήσεις τους. «Είναι γεγονός ότι έχουν καταγραφεί ορισμένες ακυρώσεις κρατήσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες της επαρχίας μας. Ωστόσο, στην πλειοψηφία τους οι ακυρώσεις αυτές αφορούν, κυρίως, το αμέσως προσεχές διάστημα, δηλαδή τις επόμενες μία έως τρεις εβδομάδες, και δεν εκτιμούμε ότι θα επηρεάσουν ουσιαστικά την επικείμενη θερινή τουριστική περίοδο. Ελπίζουμε ότι η εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή δεν θα έχει μεγάλη χρονική διάρκεια και ότι η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή θα αποκατασταθεί σύντομα. Η ψυχραιμία, η υπευθυνότητα και η ενότητα είναι τα σημαντικότερα εφόδια που διαθέτουμε ως χώρα», καταλήγει ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ Αμμοχώστου.