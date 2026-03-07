Πρώτες ακυρώσεις κρατήσεων σε ελεύθερη Αμμόχωστο
Ρευστή παραμένει η κατάσταση στην τουριστική βιομηχανία της ελεύθερης Αμμοχώστου, εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ήδη οι πρώτες ακυρώσεις κρατήσεων είναι γεγονός, ενώ κάποια ξενοδοχεία της περιοχής κάνουν σκέψεις να καθυστερήσουν λίγο την επαναλειτουργία τους. Όλα θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου τις προσεχείς ημέρες. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ακυρώσεις για τους καλοκαιρινούς μήνες
