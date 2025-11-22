Κακουργιοδικείο: Φυλάκιση στον Αζέρο

Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας επέβαλε χθες ποινή φυλάκισης 6,5 ετών στον 42χρονο Αζέρο Ορχάν Ασάντοφ ο οποίος κατηγορείτο για τρομοκρατία, για συνωμοσία προς διάπραξη φόνου και για άλλα σοβαρά αδικήματα. Ο 42χρονος είχε παραδεχθεί ενοχή στην κατηγορία της συνωμοσίας προς διάπραξη φόνου και η Κατηγορούσα Αρχή απέσυρε τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε και σχετίζονταν με τρομοκρατία.

Λόγω της φύσεως της υπόθεσης, όλες οι διαδικασίες στο δικαστήριο διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών και κάτω από αυστηρά μέτρα ασφάλειας από την Αστυνομία.

Στον 42χρονο Ασάντοφ επιβλήθηκαν και ποινές που αφορούσαν σε αδικήματα για παράνομη κατοχή όπλου. Οι ποινές αυτές συντρέχουν, σύμφωνα με την απόφαση του Κακουργιοδικείου.

Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν ευρέως γνωστή ως υπόθεση τρομοκρατίας, με την απόσυρση των κατηγοριών για τρομοκρατία το ενδιαφέρον στράφηκε το ύψος της ποινής για την κατηγορία της συνωμοσίας προς διάπραξη φόνου. Ο Αζέρος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, φέρεται να σχεδίαζε επίθεση με σκοπό τη δολοφονία πέντε προσώπων. Παρά τα όσα είχαν αναφερθεί μετά τη σύλληψή του, στην απόφαση δεν υπάρχουν αναφορές ότι οι στόχοι του Αζέρου ήταν Ισραηλινοί ή να προκύπτει άμεση διασύνδεση που να καταδεικνύει ότι σχεδίαζε απόπειρα κατά Ισραηλινών.

Σε ό,τι αφορά τα άλλα δύο πρόσωπα που βρίσκονται στο εδώλιο για την ίδια υπόθεση, συνεχίζεται η δίκη εντός δίκης σε σχέση με την κατ’ ισχυρισμό παραβίαση των συνταγματικών τους δικαιωμάτων κατά τη διαδικασία λήψης καταθέσεων από τους ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου.

Η υπόθεση είχε καταχωρισθεί το 2021, και στο αρχικό κατηγορητήριο βρίσκονταν έξι πρόσωπα, εκ των οποίων οι δύο απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν, ενώ τρίτο πρόσωπο καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκιση με τριετή αναστολή και κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας. Σημειώνεται ότι σε σχέση με τον 42χρονο Αζέρο, ο οποίος είναι υπόδικος από το 2021, προσμετράται ως χρόνος της επιβληθείσας ποινής η περίοδος που εξέτισε στις Κεντρικές Φυλακές μέχρι την επιβολή της ποινής.

Αναμονή για τους άλλους δύο

Πλέον, μετά τη χθεσινή εξέλιξη με τον 42χρονο Αζέρο και την επιβολή της ποινής, το ενδιαφέρον στρέφεται στους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον 31χρονο Μ. Αμπάς από το Πακιστάν και τον 30χρονο Σ. Χουσεΐν. Απομένει δηλαδή να διαφανεί εάν θα πάρουν τη διαδικασία μέχρι τέλους ή εάν μετά την παραδοχή από τον 42χρονο Ασάντοφ θα ακολουθήσουν την ίδια τακτική. Πάντως, κατά τη χθεσινή κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, οι συνήγοροι των δύο εναπομεινάντων κατηγορουμένων δεν εξέφρασαν τις προθέσεις τους για τη συνέχεια της δίκης. Ως εκ τούτου, το Κακουργιοδικείο όρισε την υπόθεση για τις 11 Δεκεμβρίου, για συνέχιση της δίκης εντός δίκης, που διεξάγεται αναφορικά με το αίτημα που ήγειρε ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για παραβίαση των συνταγματικών του δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ανακριτικής κατάθεσης που του λήφθηκε. Η υπεράσπιση του Αμπάς εγείρει επίσης και το ζήτημα ότι στον πελάτη τους η Αστυνομία απέδιδε τον ρόλο του συνεργού του Ασάντοφ για τις κατηγορίες της τρομοκρατίας και ότι πλέον δεν καταδικάστηκε ο Αζέρος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.