Θανατηφόρο στα κατεχόμενα με θύμα 41χρονο μοτοσικλετιστή – Τρεις Ελληνοκύπριοι τραυματίστηκαν

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα προκλήθηκε σήμερα στο κατεχόμενο Τρίκωμο με θύμα 41χρονο οδηγό μοτοσικλέτας ενώ έχουν τραυματιστεί τρεις Ελληνοκύπριοι.

Σύμφωνα με την «Yeni Düzen», το τροχαίο δυστύχημα προκλήθηκε γύρω στις 14:50 το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε όχημα με αριθμό εγγραφής οχήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο οποίο επέβαιναν τρεις Ελληνοκύπριοι.

Ο 41χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του ενώ οι τρεις Ελληνοκύπριοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα και κρατήθηκαν για νοσηλεία.