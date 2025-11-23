Ρούμπιο για το σχέδιο Τραμπ: Κάνουμε κάποιες αλλαγές μετά τις συνομιλίες με την Ουκρανία

Θανατηφόρο στα κατεχόμενα με θύμα 41χρονο μοτοσικλετιστή – Τρεις Ελληνοκύπριοι τραυματίστηκαν

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στο κατεχόμενο Τρίκωμο γύρω στις 14:50 το απόγευμα.

 

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα προκλήθηκε σήμερα στο κατεχόμενο Τρίκωμο με θύμα 41χρονο οδηγό μοτοσικλέτας ενώ έχουν τραυματιστεί τρεις Ελληνοκύπριοι.

Σύμφωνα με την «Yeni Düzen», το τροχαίο δυστύχημα προκλήθηκε γύρω στις 14:50 το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε όχημα με αριθμό εγγραφής οχήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο οποίο επέβαιναν τρεις Ελληνοκύπριοι.

Ο 41χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του ενώ οι τρεις Ελληνοκύπριοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα και κρατήθηκαν για νοσηλεία.

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΤΡΟΧΑΙΟθανατηφόρο

