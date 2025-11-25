Γήπεδο Λεμεσού: 100άρια και 150άρια σε όσους παρκάρουν όπου βρουν- Έρχονται πρόστιμα για τη στάθμευση

Στην απόφαση όπως προχωρήσει στην καταγγελία των οδηγών που σταθμεύουν παράνομα τα οχήματά τους γύρω από το Alphamega Stadium στο Κολόσσι προχώρησε η Αστυνομία, η οποία εδώ και μερικές βδομάδες «τρέχει» εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού, αφήνοντας προειδοποιήσεις πάνω σε οχήματα που βρίσκονται παράνομα παρκαρισμένα την ώρα των αγώνων. Η εν λόγω εκστρατεία ολοκληρώνεται και σύντομα θα ξεκινήσουν να καταγγέλλονται παρανομούντες οδηγοί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει στον κεντρικό δρόμο έξω από το γήπεδο αλλά και βορειότερα, στην οδό Βορείου Ηπείρου και τη λεωφόρο Τάσου Ισαάκ. Το βασικό ζήτημα αφορά το παράνομο παρκάρισμα ακριβώς πάνω στους ποδηλατόδρομους, στα πεζοδρόμια (ολόκληρο το όχημα), σε κυκλικούς κόμβους και εντός της λωρίδας ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου, γεγονός που δημιουργεί περαιτέρω σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας. Για τις παραβιάσεις αυτές, το εξώδικο πρόστιμο ξεκινά στα 100 ευρώ ανά παράβαση για παρκάρισμα επί πεζοδρομίου ή ποδηλατόδρομου αλλά και 150 ευρώ για παρκάρισμα σε κίτρινη γραμμή.

Η Αστυνομία φέρεται να πήρε την απόφαση να ξεκινήσει να καταγγέλλει τους παρανομούντες έπειτα από σωρεία παραπόνων που δέχτηκε τόσο από περίοικους όσο και από φιλάθλους που επισκέπτονται το γήπεδο και κατά την προσέλευση και την αποχώρηση αναγκάζονται να μπαίνουν μέσα στον δρόμο και να περπατούν, αφού τα πεζοδρόμια είναι κατειλημμένα από οχήματα, δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα ασφάλειας. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, παρατηρείται το φαινόμενο, ενώ υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στον περιφραγμένο χώρο του γηπέδου, αρκετοί να προτιμούν να παρκάρουν εκτός και παράνομα, προκειμένου να μην υφίστανται ταλαιπωρία κατά την αποχώρηση, αφού ομολογουμένως ο σχεδιασμός του χώρου στάθμευσης καθιστά την αποχώρηση πολύ χρονοβόρα.

Πάρκινγκ ούτε για τους μισούς

Εκ των πραγμάτων όμως αρκετός κόσμος δεν βρίσκει πού να παρκάρει στο γήπεδο αφού δεν υπάρχουν οι ανάλογοι της χωρητικότητας χώροι στάθμευσης. Τα διεθνή στάνταρντ προβλέπουν διαθέσιμους χώρους στάθμευσης για το 5% της χωρητικότητας του γηπέδου, νοουμένου ότι υπάρχουν φυσικά και επαρκή δημόσια μέσα συγκοινωνίας. Δηλαδή για τις 10.700 θέσεις οι 550 θέσεις στάθμευσης θα ήταν επαρκείς.

Το Alphamega Stadium διαθέτει σχεδόν 1.100 θέσεις στάθμευσης, δηλαδή τις διπλάσιες από όσες είναι το διεθνές «όριο», όμως αντιμετωπίζει και πάλι σοβαρό πρόβλημα με τη στάθμευση και αυτό γιατί την περιοχή προσεγγίζουν ελάχιστα έως καθόλου λεωφορεία, εξαιρουμένης της κυκλικής διαδρομής εντός του Ύψωνα. η οποία είναι όμως μέχρι τις 21:30 και γίνεται με μικρό λεωφορείο περιορισμένης χωρητικότητας. Ακόμα σε κάποιους αγώνες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, η Αστυνομία για προφανείς λόγους ασφαλείας χρησιμοποιεί μέρος του χώρου στάθμευσης για αποκοπές ή περιορισμό της πρόσβασης, με αποτέλεσμα οι διαθέσιμοι χώροι να μειώνονται ακόμα περισσότερο. Είναι ως εκ τούτου άξιο απορίας ποιο πλάνο υπάρχει για εξυπηρέτηση του φίλαθλου κοινού αλλά και ποιου αρμοδιότητα είναι να το εφαρμόσει.

Ο οικείος Δήμος Κουρίου προχώρησε πάντως στη δημιουργία ακόμα μερικών εκατοντάδων προσωρινών θέσεων στάθμευσης βόρεια του γηπέδου με παρεμβάσεις σε κρατικά τεμάχια γης, όμως αυτά είναι κυριολεκτικά σταγόνα στον ωκεανό.