Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Αίτημα στην ΕΠΑ για εξαγορά Olympic Lagoon Resort Limited

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση (α) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας K.A. Olympic Lagoon Resort Limited από την Blackstone Inc. μέσω της Querin Limited και (β) του κοινού ελέγχου της Olympic Lagoon Resorts Paphos από την Blackstone Inc. και την Kanika Group Ltd

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση (α) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας K.A. Olympic Lagoon Resort Limited από την Blackstone Inc. μέσω της Querin Limited και (β) του κοινού ελέγχου της Olympic Lagoon Resorts Paphos από την Blackstone Inc. και την Kanika Group Ltd.

Η Blackstone Inc. αποτελεί παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η εταιρεία λειτουργεί ως εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων και κάθε εταιρεία στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται και χρηματοδοτείται ανεξάρτητα και η καθεμία έχει διαφορετικούς επενδυτές.

Η Querin Limited αποτελεί ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ανήκει στη Blackstone Inc. και δημιουργήθηκε για σκοπούς της παρούσας πράξης συγκέντρωσης.

Η Kanika Group Ltd αποτελεί ιδιωτική εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου της οποίας η μόνη δραστηριότητα είναι η επένδυση σε εταιρείες. Οι κύριες δραστηριότητες των θυγατρικών της είναι: διαχείριση ξενοδοχείων, ιδίων ξενοδοχείων ή ξενοδοχείων τρίτων, ιδιοκτησία ξενοδοχείων, λειτουργία ξενοδοχείων (μέσω ιδιοκτησίας ή ενοικίασης), ανάπτυξη περιουσίας, διαχείριση ακίνητων και οικοδομικά (construction).

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η εταιρεία K.A. Olympic Lagoon Resort Limited, η οποία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται μόνο στην Κύπρο και είναι ο πλήρης και αποκλειστικός ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Olympic Lagoon Resorts Paphos.

 

 

Tags

ΞενοδοχείαΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΕΞΑΓΟΡΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα